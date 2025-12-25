Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan 'asrın inşa seferberliği', 455 bin ev ve iş yerlerinin yapımının tamamlanmasıyla sona eriyor. Son teslim töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programla, depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da gerçekleştirilecek. Törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimlerin katılması bekleniyor. Canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak. Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor... 455 Bin konut tamam!

Asrın İnşa Seferberliği SON TÖREN BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği tamamlanıyor. Hatay'da 27 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak. Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, asrın inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimler davet edildi. CANLI BAĞLANTILARLA ANAHTAR TESLİMİ VE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerinin yanı sıra yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımların arasında aralarında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da yer alacak.