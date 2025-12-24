PODCAST CANLI YAYIN
Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor... 455 Bin konut tamam!

Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor... 455 Bin konut tamam!

Hatay'da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törenle birlikte tamamlanan ev ve iş yeri sayısı da 455 bin 357'ye ulaşacak.

Bunlar da Var

Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle