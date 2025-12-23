Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak daha önce evinde bulunmayan şarkıcı Yusuf Güney, gözaltına alındı. Jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Güney, sağlık kontrolünden geçirildi. Güney ifadesinin ardından kan ve saç teli testi için adli tıp kurumuna götürüldü. Şarkıcı Yusuf Güney, sağlık kontrolü sonrasında serbest bırakıldı. Yusuf Güney, sonrasında sosyal medyasından açıklama yaptı. Güney, "Kan ve saç örneklerini verdim. Sonuçları bekliyoruz" ifadesini kullandı.

ERDİNÇ GÖZALTINDA

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı. Erdinç'in, teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulacağı öğrenildi.