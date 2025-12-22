PODCAST CANLI YAYIN

Mali müşavirler vurgununda yeni perde: 21 kişi tutuklandı

Şirketler üzerinden hayali ticaret yaparak yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında mali müşavirlerin de bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi:
Mali müşavirler vurgununda yeni perde: 21 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şirketler üzerinden hayali ticaret yapılarak yaklaşık 7 milyar lira tutarında sahte fatura düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemlerle 2020–2021 yıllarında KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenledikleri öne sürüldü.

Fotoğraf, AA arşivFotoğraf, AA arşiv

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, 32 şüpheli hakkında tutuklama, 5 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulundu.

Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, 21 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca talep doğrultusunda 5 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Fotoğraf, AA arşivFotoğraf, AA arşiv

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Başsavcılık, 19 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen dosyada, şüphelilerin belirli bir organizasyon içinde sistematik biçimde hareket ettiğini bildirmişti. Açıklamada, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağlanan şirketlere sahte fatura temin edildiği, bu faturaların yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği kaydedilmişti.

Fotoğraf, AA arşivFotoğraf, AA arşiv

DEVLETİ YAKLAŞIK 69 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Şüphelilerin, haksız şekilde KDV iadesi alarak yalnızca 2020–2021 yıllarında tespiti yapılan şirketler üzerinden devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattıkları belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyet içinde hareket ettiği değerlendirilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtıkları iddia edilen bazı şirketlerin yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma kararı verilmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
AK Parti MKYK’dan net mesaj: PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli
D&R
Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyir keyfi! Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi
FETÖ-Epsteinvari narko-casusluk ağı! Cebeci, Kenan Tekdağ'ın talimatıyla kimleri kayda aldı? Kaset skandalı ve Epözdemir'in CIA-MOSSAD bağı
D&R
Son dakika: Libya tezkeresi iki yıl uzatıldı: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Kirli arşivden yeni kareler! Epstein'ın küçük çocuklarla olan fotoğrafları ortaya çıktı
Ankara ve Şam'dan SDG'ye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamla
MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'in intihar eylemcisi yakalandı
Galatasaray'a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon
1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek
Domenico Tedesco Süper Lig'in yıldızını istedi! Serbest kalma maddesi belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı! Üst kat yasak eskort serbest
Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda yüzde 25'lik zam oranı masada
Ela Rümeysa'yı saçları ele verdi! Birlikte olduklarını kayda mı aldı? 3 büyüklerden bir yönetici ifade verecek | "Eşcinsel ilişki" iddiası
Emekli zammında 2 formül! SSK Bağ-Kur’luya yüzde 12,42 enflasyon hesabı geldi! Yeni maaşlar tabloda
Saç ve kan örneği verdi serbest bırakıldı! Yusuf Güney'den uyuşturucu soruşturması sonrası açıklama
Meteoroloji uyardı: 38 ilde sağanak, kar ve hortum alarmı! İstanbul günlerce yağışlı