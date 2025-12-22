Mali müşavirler vurgununda yeni perde: 21 kişi tutuklandı

Fotoğraf, AA arşiv

DEVLETİ YAKLAŞIK 69 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Şüphelilerin, haksız şekilde KDV iadesi alarak yalnızca 2020–2021 yıllarında tespiti yapılan şirketler üzerinden devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattıkları belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyet içinde hareket ettiği değerlendirilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtıkları iddia edilen bazı şirketlerin yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma kararı verilmişti.