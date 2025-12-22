Mali müşavirler vurgununda yeni perde: 21 kişi tutuklandı
Şirketler üzerinden hayali ticaret yaparak yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında mali müşavirlerin de bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şirketler üzerinden hayali ticaret yapılarak yaklaşık 7 milyar lira tutarında sahte fatura düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemlerle 2020–2021 yıllarında KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenledikleri öne sürüldü.
21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, 32 şüpheli hakkında tutuklama, 5 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulundu.
Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, 21 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca talep doğrultusunda 5 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI
Başsavcılık, 19 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen dosyada, şüphelilerin belirli bir organizasyon içinde sistematik biçimde hareket ettiğini bildirmişti. Açıklamada, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağlanan şirketlere sahte fatura temin edildiği, bu faturaların yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği kaydedilmişti.
DEVLETİ YAKLAŞIK 69 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR
Şüphelilerin, haksız şekilde KDV iadesi alarak yalnızca 2020–2021 yıllarında tespiti yapılan şirketler üzerinden devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattıkları belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyet içinde hareket ettiği değerlendirilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtıkları iddia edilen bazı şirketlerin yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma kararı verilmişti.