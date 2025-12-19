Özgür Özel Brüksel’de temas kuramadı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa, kendisiyle görüşmek isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e olumsuz yanıt verdi. Çılgına dönen Özel, “Benimle 5 dakika bile görüşmemesi kabul edilemez” dedi.
Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) Avrupa Birliği Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soğuk duş... Brüksel ziyaretinde beklediği temasları kuramayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'nın kendisiyle görüşmemesine de tepki gösterdi.
BÜYÜK TEPKİ VAR
Özel, "Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil" dedi. Sosyal medyada da Özel'e düştüğü durum nedeniyle tepki yağdı:
Kimse ciddiye almıyor.
Sosyalistler bile Özel için, "Bu kim" diyor.
Özel sen sınırları aşma.
CHP liderinin düştüğü durum ne acı.