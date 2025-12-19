İHA’yı bomba sandı, 3 gün yaklaşamadı: Korku ihbarla son buldu!

İHA Kırsal Alana Düştü

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir insansız hava aracı (İHA) mahalle sınırları içerisindeki araziye düştü.

Vatandaş Korkudan Yanına Yaklaşamadı

İHA'nın düştüğünü gören İsmail Bayhan, yaşadıklarını anlatarak, çarşamba günü tarladan inerken bir ses duyduğunu ve hava aracının düştüğünü fark ettiğini söyledi. Bayhan, "Korktuğum için yanına yaklaşamadım. Kötü bir şey olur, bomba olur diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

3 Gün Boyunca Kimseye Söylemedi

Bayhan, hava aracının sahibinin gelip alabileceğini düşünerek durumu kimseye bildirmediğini, ancak kimse gelmeyince bugün mahalle muhtarına haber verdiğini belirtti.

Muhtar Yetkililere Haber Verdi

Durumun bildirilmesi üzerine mahalle muhtarı Muharrem Kaymaz, yetkililere ihbarda bulundu. Kaymaz, vatandaşın korku nedeniyle olayı geç bildirdiğini ifade etti.

Jandarma İnceleme Başlattı

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridiyle çevrilen alanda İHA'nın düştüğü nokta ve çevresinde teknik inceleme başlatıldı.