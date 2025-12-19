PODCAST CANLI YAYIN
Cevizlibağ'da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

İstanbul’da cuma günü iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu böyle görüntülendi. Yoğunluk son 3 gündür yüzde 80’in altına inmedi.

İstanbul'da cuma günü iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 81 olarak ölçüldü. Ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşlarken, bazı bölgelerde durma noktasına geldiği dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde Cevizlibağ E-5'te araçların uzun kuyruklar oluşturduğu ve trafiğin ağır ilerlediği görüldü.

GOL: Galatasaray 1 - 0 Başakşehir | Ahmed Kutucu
GOL: Gençlerbirliği 0 - 1 Bodrum FK | Adem Metin Türk
Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Başsavcı Duygu Bayar Öksüz olay yerindeydi: Güllü soruşturmasında dikkat çeken anlar

