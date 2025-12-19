PODCAST CANLI YAYIN

Gökdoğan dünyada manşetlerinde

Türkiye, İngiltere ile 20 adet Eurofighter savaş uçağı alımı için anlaştı... Bu özel uçaklara Türk füzeleri GÖKDOĞAN ve GÖKBORA entegre edilecek.

Türkiye savunma sanayi konusunda müthiş atılımlarına bir yenisini daha ekledi. -Türkiye'nin 20 adet Eurofighter Tyhoon savaş uçağı alımı için İngiltere ile imzaladığı anlaşma, yerli-millî füze ve sistemlerinin uçağa entegrasyonunu da kapsadığı ortaya çıktı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiği de, Türk mühimmatlarının Tyhoon'a entegrasyonu konusunu doğruladı. Millî havahava füzeleri GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, GÖKBORA ile seyir füzesi SOM ve türevlerinin, bunun yanında ROKETSAN üretimi aerobalistik mühimmatların Eurofighter uçaklarında kullanılabileceğine işaret ediyor.

AESA EN GELİŞMİŞ MODEL
Uçakların uzun vadeli bakımı, revizyonu, elektronik harp altyapısı ve eğitim konuları da ayrı sözleşmelerle belirlenecek. Birleşik Krallık dışında Avusturya, İtalya, Almanya, İspanya, Suudi Arabistan ve Umman'da kullanılan Eurofighter'lara da Türk füzelerinin entegre edileceği belirtildi. Bu arada Türkiye, İngiltere'den 20 adet fabrika çıkışı Eurofighter'a ek olarak Katar'dan 12 ve Umman'dan 12 olmak üzere 24 adet ikinci el uçak tedarik etmeyi planlıyor. Tranche-3 modelinin en gelişmiş versiyonu olan AESA radarlı Katar uçaklarının 2026 yılı içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'nde göreve başlaması bekleniyor.

