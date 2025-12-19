Gain Medya’ya yasadışı bahis operasyonunda 3 tutuklama

Dijital içerik platformu Gain Medya A.Ş.'ye yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Aralarında Selahattin Aydın, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan'ın da bulunduğu 4 şüphelinin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konuldu. Gözaltına alınan Aydın, Kaya ve Gülcan tutuklanırken, sunucu Okan Karacan adli kontrolle serbest bırakıldı.