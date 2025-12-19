PODCAST CANLI YAYIN

Emek emek dönüşüm! CHP önce mitingler düzenledi sonra itiraz etti

Hatay’da 2019 yılında riskli yapıların dönüştürülmesi gündeme geldi. Ancak dönemin CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş projeye karşı çıktı. Kentsel dönüşüme karşı mitinglerin düzenlendiği Emek Mahallesi, 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 2 bin vatandaşın hayatını kaybettiği bölgelerden biri oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emek emek dönüşüm! CHP önce mitingler düzenledi sonra itiraz etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır etkilenen illerden biri olan Hatay'da, devlet tarafından riskli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları planlanmıştı. Ancak bu girişimler, dönemin CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın itirazlarıyla karşılaştı.

Emek mahallesinin yeni hali (Takvim arşiv)Emek mahallesinin yeni hali (Takvim arşiv)

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI MİTİNGLER DÜZENLEDİ

2019 yerel seçim sürecinde kentsel dönüşüm projeleri kamuoyunda tartışma konusu olurken, Savaş projeleri "rantsal dönüşüm" olarak nitelendirmiş ve bu kapsamda dönüşüme karşı mitingler düzenlenmişti. Tartışmaların odağındaki Emek Mahallesi ise 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı yerlerden biri oldu.

Öncesi ve sonrası (Takvim arşiv)Öncesi ve sonrası (Takvim arşiv)

EMEK MAHALLESİ EN ÇOK YIKIMIN OLDUĞU MAHALLE

Lütfü Savaş ve bazı CHP'li isimler Emek Mahallesi'nde mitingler düzenlemiş ve sosyal medya hesaplarından halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya teşvik etmişti. O dönem TİP Hatay Milletvekili olan Barış Atay Mengüllüoğlu da 'Kentsel dönüşüme diren' diyerek açıklama yapmıştı.

Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından en büyük yıkımın yaşandığı yer oldu ve 2 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi.

Lütfü Savaş'ın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)Lütfü Savaş'ın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

İNKAR ETTİ

Mahallede yaşayan 15 bin aileden geriye 35 aile kaldı. Kentsel dönüşüme karşı mitingler düzenleyen CHP'li Lütfü Savaş, katıldığı televizyon programlarında ise yaptığı o mitingi inkar etmişti.

31 Mart 2024 seçimlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'a depremzedeler büyük tepki göstermişti. Asrın felaketinde on binlerce canını kaybeden Hataylılar sosyal medya üzerinden CHP yönetimini ve Savaş'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Sabah'tan Murat Karaman'ın haberine göre devlet yatırımları Hatay'ın dört bir yanında yükselirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen TOKİ Konutları'nda bir yandan hak sahiplerine yeni yuvalarının anahtarları teslim ediliyor, diğer yandan inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Murat Kurum (Takvim arşiv)Murat Kurum (Takvim arşiv)

"DEVLETİMİZ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"

Depremde en çok yıkımın yaşandığı mahallelerden olan Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, "Depremde en çok yıkımın olduğu mahallelerden bir tanesi Emek Mahallesi'ydi. Devletimiz gücünü gösterdi ve şu an mahallemizde sağlam binalar yükseldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Murat Kurum'a, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
Borsa İstanbul
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Galatasaray'da hedef Griezmann!
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu aldığı torbacıların kod isimleri ve numaraları ortaya çıktı!
Türk Telekom
Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bugün sona eriyor
Koğuşta Tuğyan Ülkem Gülter'e protesto! Yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldılar
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Biliç, ve İrem Sak serbest bırakıldı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu ağı magazin değil skandal: Kadın dernekleri nerede?
Kıdem ve ihbar tazminatı Ocak’ta artıyor
Başkan Erdoğan takdim etti: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!
3 puan Ahmed Kutucu'dan! Galatasaray - Başakşehir: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız"
"Esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Giren-çıkan mercek altında
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
15 bölüm 55 sayfalık rapor! AK Parti'nin süreç raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı