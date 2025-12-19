Emek emek dönüşüm! CHP önce mitingler düzenledi sonra itiraz etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır etkilenen illerden biri olan Hatay 'da, devlet tarafından riskli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları planlanmıştı. Ancak bu girişimler, dönemin CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 'ın itirazlarıyla karşılaştı.

2019 yerel seçim sürecinde kentsel dönüşüm projeleri kamuoyunda tartışma konusu olurken, Savaş projeleri "rantsal dönüşüm" olarak nitelendirmiş ve bu kapsamda dönüşüme karşı mitingler düzenlenmişti. Tartışmaların odağındaki Emek Mahallesi ise 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı yerlerden biri oldu.

Öncesi ve sonrası (Takvim arşiv)

EMEK MAHALLESİ EN ÇOK YIKIMIN OLDUĞU MAHALLE

Lütfü Savaş ve bazı CHP'li isimler Emek Mahallesi'nde mitingler düzenlemiş ve sosyal medya hesaplarından halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya teşvik etmişti. O dönem TİP Hatay Milletvekili olan Barış Atay Mengüllüoğlu da 'Kentsel dönüşüme diren' diyerek açıklama yapmıştı.

Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından en büyük yıkımın yaşandığı yer oldu ve 2 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi.