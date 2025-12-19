Emek emek dönüşüm! CHP önce mitingler düzenledi sonra itiraz etti
Hatay’da 2019 yılında riskli yapıların dönüştürülmesi gündeme geldi. Ancak dönemin CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş projeye karşı çıktı. Kentsel dönüşüme karşı mitinglerin düzenlendiği Emek Mahallesi, 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 2 bin vatandaşın hayatını kaybettiği bölgelerden biri oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır etkilenen illerden biri olan Hatay'da, devlet tarafından riskli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları planlanmıştı. Ancak bu girişimler, dönemin CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın itirazlarıyla karşılaştı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI MİTİNGLER DÜZENLEDİ
2019 yerel seçim sürecinde kentsel dönüşüm projeleri kamuoyunda tartışma konusu olurken, Savaş projeleri "rantsal dönüşüm" olarak nitelendirmiş ve bu kapsamda dönüşüme karşı mitingler düzenlenmişti. Tartışmaların odağındaki Emek Mahallesi ise 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı yerlerden biri oldu.
EMEK MAHALLESİ EN ÇOK YIKIMIN OLDUĞU MAHALLE
Lütfü Savaş ve bazı CHP'li isimler Emek Mahallesi'nde mitingler düzenlemiş ve sosyal medya hesaplarından halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya teşvik etmişti. O dönem TİP Hatay Milletvekili olan Barış Atay Mengüllüoğlu da 'Kentsel dönüşüme diren' diyerek açıklama yapmıştı.
Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından en büyük yıkımın yaşandığı yer oldu ve 2 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi.
İNKAR ETTİ
Mahallede yaşayan 15 bin aileden geriye 35 aile kaldı. Kentsel dönüşüme karşı mitingler düzenleyen CHP'li Lütfü Savaş, katıldığı televizyon programlarında ise yaptığı o mitingi inkar etmişti.
31 Mart 2024 seçimlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'a depremzedeler büyük tepki göstermişti. Asrın felaketinde on binlerce canını kaybeden Hataylılar sosyal medya üzerinden CHP yönetimini ve Savaş'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu.
Sabah'tan Murat Karaman'ın haberine göre devlet yatırımları Hatay'ın dört bir yanında yükselirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen TOKİ Konutları'nda bir yandan hak sahiplerine yeni yuvalarının anahtarları teslim ediliyor, diğer yandan inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.
"DEVLETİMİZ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"
Depremde en çok yıkımın yaşandığı mahallelerden olan Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, "Depremde en çok yıkımın olduğu mahallelerden bir tanesi Emek Mahallesi'ydi. Devletimiz gücünü gösterdi ve şu an mahallemizde sağlam binalar yükseldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Murat Kurum'a, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.