Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: ''Geleceğimizi tehdit ediyor!''

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasa dışı bahisle mücadelede kararlı olduklarını belirterek “Sanal bahis geleceğimize tehdit” dedi. Tunç, terörsüz Türkiye süreci ve Rojin Kabaiş cinayeti soruşturmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

GOL: Galatasaray 1 - 0 Başakşehir | Ahmed Kutucu
GOL: Gençlerbirliği 0 - 1 Bodrum FK | Adem Metin Türk
Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Başsavcı Duygu Bayar Öksüz olay yerindeydi: Güllü soruşturmasında dikkat çeken anlar
