Haberler
Haber Videoları
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: ''Geleceğimizi tehdit ediyor!''
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: ''Geleceğimizi tehdit ediyor!''
Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 12:37
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasa dışı bahisle mücadelede kararlı olduklarını belirterek “Sanal bahis geleceğimize tehdit” dedi. Tunç, terörsüz Türkiye süreci ve Rojin Kabaiş cinayeti soruşturmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.
