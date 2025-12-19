PODCAST CANLI YAYIN

1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde Filistin buluşması

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde Filistin ve Kudüs için buluşma çağrısı yaparak, boykotun kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, "1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde Filistin ve Kudüs için bir araya geleceğiz. Bu duyarlılığın canlı tutulması gerekiyor. Filistin ümmetin namusudur, insanlık vicdanının namusudur. Boykot meselesi sulandırılmamalı. Hiç olmazsa birkaç markada netice alındığını görerek kararlılıkla devam edilmelidir" dedi.

