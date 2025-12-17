Sapanca Gölü alarm veriyor! Son 65 yılın en kurak döneminde tarihin en düşük seviyesi
Sapanca Gölü'nde botla yapılan gözlem, su seviyesindeki azalmanın gölün ortasında dahi belirgin şekilde görülebildiğini ve kıyı şeritlerinde kuruyan alanların genişlediğini ortaya koydu. Kıyı şeritlerinde belirginleşen çekilme çizgileri ve daralan sulak alanlar, kuraklığın şiddetini gözler önüne seriyor. Açık su yüzeyinde bile renk ve derinlik değişimleri görülüyor.
Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü, 65 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bir zamanlar 32 metrenin üzerinde ölçülen seviye, bugün 28,56 metreye kadar düşmüş durumda. Son iki yılda kaybedilen su miktarı, Sakarya'nın yaklaşık 1 yıllık içme suyu tüketimine karşılık geliyor.
Kuraklığın etkilerini yerinde görüntülemek için botlarla göle açılan AA ekibi, göldeki çekilmeyi açıkça gözlemledi. Botla yapılan gözlemde, göl tabanının birçok noktada görülebildiği dikkati çekti.
Kıyı şeritlerinde belirginleşen çekilme çizgileri ve daralan sulak alanlar, kuraklığın şiddetini gözler önüne seriyor. Açık su yüzeyinde bile renk ve derinlik değişimleri görülüyor.
SAZLIKLAR ZARAR GÖRMEYE BAŞLADI
Sapanca Gölü'ndeki su kaybının, yalnızca içme suyu rezervlerini değil, ekosistemi de doğrudan etkilediği görüldü. Su seviyesinin düşmesiyle kıyı şeritlerinde kuruyan alanlar genişledi, bazı bölgelerde sazlıklar zarar görmeye başladı.
Göl kıyısındaki tesislerin daha önce suya sıfır olan konumlarının, çekilme nedeniyle içeride kaldığı ve bazı tesislerin iskele ve bina ayaklarının tamamen ortaya çıktığı da dikkati çekti. Su seviyesindeki gerileme, gölde bağlı halde duran teknelerin dahi karaya oturmasına yol açmış durumda.
Bölgede yetkililer, su seviyesindeki düşüşün sadece bir rakamdan ibaret olmadığını, Sapanca Gölü'nün geleceği açısından güçlü bir uyarı niteliği taşıdığını belirtiyor.
Konuyla ilgili uzmanlar, su seviyesindeki azalışın, yağışların yetersizliği, sıcaklık artışı ve çevresel baskıların birleşik etkisiyle hızlandığı görüşünü dile getiriyor. Ayrıca, suyun korunması ve sürdürülebilir kullanım için tedbirlerin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.