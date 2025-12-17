PODCAST CANLI YAYIN

Sapanca Gölü alarm veriyor! Son 65 yılın en kurak döneminde tarihin en düşük seviyesi

Sapanca Gölü'nde botla yapılan gözlem, su seviyesindeki azalmanın gölün ortasında dahi belirgin şekilde görülebildiğini ve kıyı şeritlerinde kuruyan alanların genişlediğini ortaya koydu. Kıyı şeritlerinde belirginleşen çekilme çizgileri ve daralan sulak alanlar, kuraklığın şiddetini gözler önüne seriyor. Açık su yüzeyinde bile renk ve derinlik değişimleri görülüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sapanca Gölü alarm veriyor! Son 65 yılın en kurak döneminde tarihin en düşük seviyesi

Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü, 65 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bir zamanlar 32 metrenin üzerinde ölçülen seviye, bugün 28,56 metreye kadar düşmüş durumda. Son iki yılda kaybedilen su miktarı, Sakarya'nın yaklaşık 1 yıllık içme suyu tüketimine karşılık geliyor.

Sapanca Gölü alarm veriyor (AA)Sapanca Gölü alarm veriyor (AA)

Kuraklığın etkilerini yerinde görüntülemek için botlarla göle açılan AA ekibi, göldeki çekilmeyi açıkça gözlemledi. Botla yapılan gözlemde, göl tabanının birçok noktada görülebildiği dikkati çekti.

Sapanca Gölü alarm veriyor (AA)Sapanca Gölü alarm veriyor (AA)

Kıyı şeritlerinde belirginleşen çekilme çizgileri ve daralan sulak alanlar, kuraklığın şiddetini gözler önüne seriyor. Açık su yüzeyinde bile renk ve derinlik değişimleri görülüyor.

Sapanca Gölü alarm veriyor (AA)Sapanca Gölü alarm veriyor (AA)

SAZLIKLAR ZARAR GÖRMEYE BAŞLADI

Sapanca Gölü'ndeki su kaybının, yalnızca içme suyu rezervlerini değil, ekosistemi de doğrudan etkilediği görüldü. Su seviyesinin düşmesiyle kıyı şeritlerinde kuruyan alanlar genişledi, bazı bölgelerde sazlıklar zarar görmeye başladı.

Sapanca Gölü alarm veriyor (AA)Sapanca Gölü alarm veriyor (AA)

Göl kıyısındaki tesislerin daha önce suya sıfır olan konumlarının, çekilme nedeniyle içeride kaldığı ve bazı tesislerin iskele ve bina ayaklarının tamamen ortaya çıktığı da dikkati çekti. Su seviyesindeki gerileme, gölde bağlı halde duran teknelerin dahi karaya oturmasına yol açmış durumda.

Sapanca Gölü alarm veriyor (AA)Sapanca Gölü alarm veriyor (AA)

Bölgede yetkililer, su seviyesindeki düşüşün sadece bir rakamdan ibaret olmadığını, Sapanca Gölü'nün geleceği açısından güçlü bir uyarı niteliği taşıdığını belirtiyor.

Sapanca Gölü alarm veriyor (AA)Sapanca Gölü alarm veriyor (AA)

Konuyla ilgili uzmanlar, su seviyesindeki azalışın, yağışların yetersizliği, sıcaklık artışı ve çevresel baskıların birleşik etkisiyle hızlandığı görüşünü dile getiriyor. Ayrıca, suyun korunması ve sürdürülebilir kullanım için tedbirlerin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Borsa İstanbul
Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonra dikkat çeken konuşma
Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler
Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!
İBB'de dijital deneyim skandalı Sayıştay raporunda! 188 milyon TL'lik usülsüz harcama!
Gündüz sıcak gece buzhane: Kırağı ve don alarmı verildi! İstanbul'a yeni yağış sistemi geliyor
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız "cinayet şüphem oluştu" dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor