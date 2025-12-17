Sapanca Gölü alarm veriyor (AA) SAZLIKLAR ZARAR GÖRMEYE BAŞLADI Sapanca Gölü'ndeki su kaybının, yalnızca içme suyu rezervlerini değil, ekosistemi de doğrudan etkilediği görüldü. Su seviyesinin düşmesiyle kıyı şeritlerinde kuruyan alanlar genişledi, bazı bölgelerde sazlıklar zarar görmeye başladı.

Sapanca Gölü alarm veriyor (AA) Göl kıyısındaki tesislerin daha önce suya sıfır olan konumlarının, çekilme nedeniyle içeride kaldığı ve bazı tesislerin iskele ve bina ayaklarının tamamen ortaya çıktığı da dikkati çekti. Su seviyesindeki gerileme, gölde bağlı halde duran teknelerin dahi karaya oturmasına yol açmış durumda.