Karabağlar'da yeni kriz kapıda! CHP'li Belediye'den kriz: İşçilerin alacaklarını yatırmayacaklarını açıkladı

CHP'li İzmir Karabağlar Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan maaş krizi yeniden patlak verdi. Belediyenin, işçilerin alacaklarının ödenmeyeceği açıklaması Karbel Şirketinde çalışan işçiler arasında büyük tedirginlik yarattı. ZAMANINDA YATIRILMAYACAK Belediye yönetiminin yaptığı açıklamaya belediye şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu. İşverenden belediye şirketi Karbel'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 5 No'lu şube yöneticilerine yapılan bilgilendirmede geçen aydan kalan ikramiye ve mesailerle bu ayki mesai ve ikramiyelerin zamanında yatırılamayacağı belirtildi.

İşçiler (Takvim arşiv) KÖTÜ HABERLER BİTMİYOR İşçiye kötü haber bununla da sınırlı kalmadı. Belediye yönetimi yeni yıla sayılı gün kala Kasım ayı maaşlarının da ne zaman ve ne kadarının yatacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirtti. Belediye yönetimi Kasım ayı maaşları ile ilgili durumun 19 Aralık'ta sendika ile yapılacak toplantıda netlik kazanacağını ifade etti.