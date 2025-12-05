CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne işçi isyanı! Çıplak ücrete karşı çıplak ayak yürüyüşü
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde aylardır ödenmeyen yan haklar, işe iade kararlarının uygulanmaması ve “çıplak ücret” uygulamasına tepki gösteren DİSK/Genel-İş üyesi işçiler, 8–12 Aralık tarihlerini kapsayan eylem takvimi açıkladı. İşçiler, yarım gün iş bırakma ve Fuar Basmane Kapısı’na “çıplak ayak yürüyüşü” dahil çeşitli protestolarla haklarını talep edeceklerini duyurdu.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK, aylardır ödenmeyen yan hakları ve 'Çıplak ücret' uygulamasına karşı 'Çıplak Ayak Yürüyüşü' ile eyleme başlayacaklarını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK aylardır ödenmeyen haklar, işten çıkarılanlar, çalıştıkları şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyeler ve ücretlere yönelik haksız uygulamalar nedeniyle DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şube başkanları, DİSK/Genel-İş Ege Bölge Temsilciliği'nde açıklama yaptı.
DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Ne yazık ki tüm ısrarımıza rağmen; işten çıkarılan arkadaşlarımız ve işe iadesine karar verilen üyelerimiz halen işlerine başlatılmamıştır. Ödenmesi gereken ikramiye, gıda kartı, mesai ücretleri, geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız ödenmemiştir. Uzun yıllardır kazanılmış hakkımız olan koku primi, iş riski primi, yemek ücreti, sorumluluk zammı ve yakacak yardımı gibi sosyal haklarımızın kasım ayı ücretlerimize yansıtılmayacağı işveren tarafından tarafımıza bildirilmiştir" dedi.
"HAKLARIMIZI ALMAK KONUSUNDA KARARLIYIZ"
Alacaklarından asla vazgeçmeyeceklerini dile getiren Gül, şu sözleri söyledi:
Emeğimizin ve birikmiş haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Belediye yönetimi; toplu iş sözleşmesinde birlikte imza altına alınan hükümleri yok saymakta, işçilerin alın terini görmezden gelmektedir. Defalarca yaptığımız görüşmelere rağmen hiçbir somut adım atılmamış, işçilerin sesi duyulmamıştır. Bu kabul edilemez tablo karşısında süreci demokratik haklarımız çerçevesinde eylemlilikle sürdürmekten başka çaremiz kalmamıştır. Bu nedenlerle bir eylem takvimi belirledik. Haklarımızı almak konusunda kararlıyız. İZELMAN, İZENERJİ, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK şirketlerinde çalışan işçiler olarak; eylem takvimimiz şudur; 8 Aralık Pazartesi, Saat 08.30'da sendika binamız önünde toplanarak Fuar Basmane Kapısı'na yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bizlere reva görülen 'Çıplak ücret' uygulamasına karşı 'Çıplak ayak' yürüyüşü ile cevap vereceğiz, yarım gün iş bırakacağız.
"FUAR BASMANE KAPISI'NDA ÇADIR KURACAĞIZ"
Gül sözlerine şu sözlerle devam etti:
9 Aralık Salı saat 08.30'da yönetim kurulu üyelerimiz, işten çıkarılan ve iade edilmelerine rağmen işe başlatılmayan arkadaşlarımızla birlikte Fuar Basmane Kapısı'nda çadır kuracağız. Aynı gün saat 18.00'de tüm üyelerimizle birlikte Fuar Basmane Kapısı önünde toplanarak meşalelerimizle yürüyerek, Kıbrıs Şehitleri Caddesi-Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasını gerçekleştireceğiz. 10 Aralık Çarşamba saat 08.30'da şube yönetimleri, işyeri temsilcileri, işten çıkarılan ve iade edilen arkadaşlarımızla birlikte Konak Pier'de toplanıp Basmane Fuar Kapısı'na çıplak ayak yürüyüşü yapacağız. 11 Aralık Perşembe Saat 08.30'da tüm işçi arkadaşlarımızla birlikte yarım gün iş bırakarak Konak Pier'de toplanıp Basmane Fuar Kapısı'na yürüyüş gerçekleştireceğiz. 12 Aralık Cuma Saat 08.30'da yönetimlerimiz, temsilcilerimiz ve işlerine iade edilen arkadaşlarımızla birlikte Fuar Basmane Kapısı'ndaki çadırımızda nöbetimizi sürdüreceğiz.