CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne işçi isyanı! Çıplak ücrete karşı çıplak ayak yürüyüşü

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 16:57

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK, aylardır ödenmeyen yan hakları ve 'Çıplak ücret' uygulamasına karşı 'Çıplak Ayak Yürüyüşü' ile eyleme başlayacaklarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK aylardır ödenmeyen haklar, işten çıkarılanlar, çalıştıkları şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyeler ve ücretlere yönelik haksız uygulamalar nedeniyle DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şube başkanları, DİSK/Genel-İş Ege Bölge Temsilciliği'nde açıklama yaptı.

DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Ne yazık ki tüm ısrarımıza rağmen; işten çıkarılan arkadaşlarımız ve işe iadesine karar verilen üyelerimiz halen işlerine başlatılmamıştır. Ödenmesi gereken ikramiye, gıda kartı, mesai ücretleri, geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız ödenmemiştir. Uzun yıllardır kazanılmış hakkımız olan koku primi, iş riski primi, yemek ücreti, sorumluluk zammı ve yakacak yardımı gibi sosyal haklarımızın kasım ayı ücretlerimize yansıtılmayacağı işveren tarafından tarafımıza bildirilmiştir" dedi.