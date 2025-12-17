CHP'li Handan Toprak Benli ve FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a hapis cezası

İstanbul Avcılar Belediyesi tarafından 2015-2016 yıllarındaki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine FETÖ imamı olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan'la birlikte CHP'li Avcılar Belediyesi ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu 25 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı.

Avcılar Belediyesi (Takvim.com.tr)

FETÖ'NÜN BELEDİYELER İMAMI KARAARSLAN'A HAPİS CEZASI



Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, FETÖ belediyeler imamı olduğu iddia edilen ve CHP'li belediyeleri adeta hortumladığı öne sürülen Erkan Karaarslan'a ihaleye fesat karıştırmaktan 5 yıl 6 ay, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmaya azmettirmekten 1 yıl 9 ay 5 gün, zincirleme şekilde kamu görevlisine resmi belgede sahteciliğe azmettirmekten 5 yıl 6 ay 10 gün, özel belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün, malvarlığını yurt dışına çıkarma suçundan 3 yıl 4 ay hapis olmak üzere toplam 18 yıl 10 ay 25 gün hapis, 150 bin TL de idari para cezası verildi.

Erkan Karaarslan (Takvim.com.tr)



CHP'Lİ BENLİ'YE 11 YIL 10 AY HAPİS CEZASI



Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ise ihaleye fesat karıştırmaktan 4 yıl 2 ay, görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 6 ay 22 gün, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan 4 yıl 2 ay, özel evrakta sahtecilikten 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 11 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sabah'ın haberine göre, Erkan Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı'ya 8 yıl 22 gün, baldızı Çiğdem Şanlı'ya 7 yıl 9 ay 22 gün, çalışanı Dilek Doğan'a 10 yıl hapis cezası verildi.