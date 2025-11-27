PODCAST CANLI YAYIN

Firari Cem Uzan Fransa’dan Türkiye’ye karşı açtığı 20 davayı kaybetti! Hesaplarına ve hisselerine el konuldu

Hakkında 47 yılı aşan hapis cezası bulunan Cem Uzan’ın Fransa’daki 20 Türkiye aleyhine davası sonuçlandı, 319 bin 40 euro TMSF’ye aktarıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Firari Cem Uzan Fransa’dan Türkiye’ye karşı açtığı 20 davayı kaybetti! Hesaplarına ve hisselerine el konuldu

Hakkında kesinleşmiş 47 yılı aşan hapis cezası bulunan firari Cem Uzan'ın Fransa'da Türkiye aleyhine açtığı ve kaybettiği davaların sayısı 20'ye ulaştı. Fransız Mahkemesi, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı tanıdı. 14 Nisan 2021 tarihinde Fransa'da kabul edilen tenfiz başvurusu hâlen istinaf aşamasında olsa da, karar çerçevesinde uygulanan ihtiyati hacizler kesin hacze dönüştürüldü.

Cem Uzan (AA)Cem Uzan (AA)

319 BİN EURO TMSF HESAPLARINDA

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Fransız makamları, Cem Cengiz Uzan'ın La Banque Postale'de bulunan 227 bin 40 euro tutarındaki hesabı, evinde bulunan 100 bin euro nakit, Çukurova Elektrik'e ait hisse senetleri ve Murat Hakan Uzan'ın sahibi olduğu Fransa merkezli Vertu AK şirketi hisselerine yönelik haciz işlemlerini kesinleştirdi. Gelişmeler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa'da tenfizi kapsamında toplam 319 bin 40 euro tahsilat gerçekleştirildi ve TMSF hesaplarına aktarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşılıyor
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
İdefix
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
CHP bile artık inkar edemiyor: Deprem konutları bir başarı hikayesidir
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Komisyon rapor hazırlayacak sonra adımlar atılacak | 11. Yargı Paketi mesajı
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi" | CIA bağlantısı ortaya çıktı
Arşivler 1967'ye açıldı! Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye ilk Papa ziyaretini paylaştı
Atv Müge Anlı canlı yayın 27 Kasım 2025 | Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü, son durum ne?
Trump'tan Japonya'ya acil telefon: "Kışkırtma" dedi: Takaiçi'nin Tayvan çıkışından sonra kriz
Son dakika! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Son dakika! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ekibine Demir Country'den 8 daire!
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026'da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...
11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti