Bilal Erdoğan'dan kirli algı operasyonuna sert tepki: Hainler topluluğu FETÖ'cülerdir!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Başkan Erdoğan hakkında söylediği sözlerinin çarpıtılmasına sert tepki gösterdi. A Haber'e konuşan Erdoğan, "hainler" ifadesini siyasi partiler içine kurmadığını belirterek, "İşte FETÖ'cüler mesela değil mi? Bir hainler topluluğu değil mi? Bizim enerjimizi yerle bir ediyorlar." ifadelerini kullandı. FETÖ'cülerin dışarıdan hala Türkiye'ye karşı ihanet girişimlerine devam ettiğini dile getiren Erdoğan, "Daha agresif olmamız lazım." dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir programda sarf ettiği, "Cumhurbaşkanımızın arkasında daha güçlü dursaydık, bugün biz çok daha güçlü olurduk. Bugün İsrail soykırım yapamazdı. Biz Cumhurbaşkanımızı biraz daha güçlü kılsaydık şu İsrail şu soykırımı yapamazdı" sözlerinin ardından sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına ve eleştirilere A Haber ekranlarında yanıt verdi.

Bilal Erdoğan A Haber'e açıklamalarda bulundu

Bilal Erdoğan, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, kastettiği hususun siyasi bir parti değil, milletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına verilmesi gereken asgari destek olduğunu vurguladı.

"MAKSADIM MİLLETÇE ASGARİ DESTEK VURGUSUYDU"

Bilal Erdoğan, sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek, kastettiği gücün milleti temsil eden makama verilen destek olduğunu belirtti. Erdoğan, "Benim oradaki kastım özellikle milletçe... Milletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamı üzerinden olması gereken asgari destek. Cumhurbaşkanı dışarıda Türkiye'nin tamamının menfaatlerini temsil ediyor. Orada Cumhurbaşkanımızın arkasında durmayı özellikle vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PARTİLERİ DEĞİL, FETÖ'YÜ KASTETTİM"

Konuşmasında geçen "hainler" ifadesinin muhalefet partilerine yönelik olduğu iddialarını yalanlayan Erdoğan, hedefinde terör örgütlerinin ve özellikle FETÖ'nün olduğunu belirtti ve "İçimizdeki hainlerden, fitnelerden falan bahsederken de aslında bütün toplumu kastediyorum. Herhangi bir siyasi fırkanın içini kastetmiyorum. Bütün Türkiye'de... İşte FETÖ'cüler mesela değil mi? Bir hainler topluluğu değil mi? Bizim enerjimizi yerle bir ediyorlar. Ve dışarıdan hatta hala Türkiye'nin iç gündemini meşgul edecek yalanlarını, dolanlarını dolaşıma sokabiliyorlar. Bu ve buna benzer şeyler... Bütün Türkiye ailesinin içerisindeki birliğin mesajını vermeye çalıştım." dedi.

"MİLLETİN İRADESİ DIŞ POLİTİKADA SÖZÜN TESİRİNİ ARTIRIR"

Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki temsil gücünün, arkasındaki millet desteğiyle doğru orantılı olduğunu belirterek, İsrail örneğini şu perspektifle açıkladı:

"Şimdi Cumhurbaşkanımız dünyada Türkiye'yi temsil ederken muhatapları da arkasında bir milletin ne denli güçlü durduğunu bilse, o zaman sözünün tesirine de milletin sözü adeta, milletin bütün iradesini temsil gibi yansır. Başka ülkelerde de ülkenin kralının, cumhurbaşkanının, oranın devlet başkanı kimse onun arkasında milletin asgari duruş tarzını biz Türkiye'de gösterelim. Bu... Benim kastım bu."

"FETÖ KONUSUNDA DAHA AGRESİF OLMALIYIZ"

FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerine ve Türkiye aleyhine yürüttüğü kara propagandaya da değinen Bilal Erdoğan, bu konuda daha kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiğinin altını çizdi ve "Hala yani bu FETÖ'yü ülke olarak gündemimizden çıkarma konusunda daha belki de proaktif olmamız lazım, daha agresif olmamız lazım. Türkiye'den kaçmışlar, vatana ihanetleri tescillenmiş ama dışarıdan Türkiye'ye hala ihanet etmeye devam ediyorlar. Bu Türkiye'nin yurt dışındaki bir milli güvenlik meselesi olmaya devam ediyor. Bu meseleyle ilgili daha duyarlı, daha bilinçli olunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

