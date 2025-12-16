Bilal Erdoğan'dan kirli algı operasyonuna sert tepki: Hainler topluluğu FETÖ'cülerdir!

"Şimdi Cumhurbaşkanımız dünyada Türkiye'yi temsil ederken muhatapları da arkasında bir milletin ne denli güçlü durduğunu bilse, o zaman sözünün tesirine de milletin sözü adeta, milletin bütün iradesini temsil gibi yansır. Başka ülkelerde de ülkenin kralının, cumhurbaşkanının, oranın devlet başkanı kimse onun arkasında milletin asgari duruş tarzını biz Türkiye'de gösterelim. Bu... Benim kastım bu."

Bilal Erdoğan (AA)

"FETÖ KONUSUNDA DAHA AGRESİF OLMALIYIZ"

FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerine ve Türkiye aleyhine yürüttüğü kara propagandaya da değinen Bilal Erdoğan, bu konuda daha kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiğinin altını çizdi ve "Hala yani bu FETÖ'yü ülke olarak gündemimizden çıkarma konusunda daha belki de proaktif olmamız lazım, daha agresif olmamız lazım. Türkiye'den kaçmışlar, vatana ihanetleri tescillenmiş ama dışarıdan Türkiye'ye hala ihanet etmeye devam ediyorlar. Bu Türkiye'nin yurt dışındaki bir milli güvenlik meselesi olmaya devam ediyor. Bu meseleyle ilgili daha duyarlı, daha bilinçli olunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.