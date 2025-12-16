PODCAST CANLI YAYIN
Bilal Erdoğan A Haber'e açıklamalarda bulundu

Bilal Erdoğan A Haber'e açıklamalarda bulundu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, bir programda kullandığı ifadeler üzerinden sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına A Haber ekranlarında yanıt verdi. Sözlerinin çarpıtıldığını vurgulayan Erdoğan, “Maksadım herhangi bir siyasi parti değil, milletin birliğini temsil eden başkanlık makamına verilmesi gereken asgari desteği vurgulamaktı” dedi. “Hainler” ifadesiyle muhalefeti değil FETÖ’yü kastettiğini belirten Bilal Erdoğan, millet desteğinin dış politikada Türkiye’nin sözünün tesirini artırdığını ifade etti.

Bunlar da Var

Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle