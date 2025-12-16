Bilal Erdoğan A Haber'e açıklamalarda bulundu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, bir programda kullandığı ifadeler üzerinden sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına A Haber ekranlarında yanıt verdi. Sözlerinin çarpıtıldığını vurgulayan Erdoğan, “Maksadım herhangi bir siyasi parti değil, milletin birliğini temsil eden başkanlık makamına verilmesi gereken asgari desteği vurgulamaktı” dedi. “Hainler” ifadesiyle muhalefeti değil FETÖ’yü kastettiğini belirten Bilal Erdoğan, millet desteğinin dış politikada Türkiye’nin sözünün tesirini artırdığını ifade etti.