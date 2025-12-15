Manifest grubu üyelerine hapis cezası!
Manifest grubu üyelerine "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22’şer gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül'de Küçükçiftlik Park'ta Manifest'in konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Soruşturma kapsamında ifade veren grup üyeleri, yurtdışı çıkış yasağı ve imza yoluyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Manifest grubu üyelerine "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla yargılandıkları davada 3 ay 22 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üyelerin yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adlî kontrolü kaldırıldı.