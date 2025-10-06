Son dakika! Manifest grubu için istenen ceza belli oldu!

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasındaki görüntülerinde bulunan dans figürlerinin 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' içerdiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

GRUBUN 7 ÜYESİ ŞÜPHELİ

İstanbul'da 6 Eylül 2025'de Küçükçiftlik Park konser alanında Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında dans figürlerinin 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' içerdiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Dans figürlerinin çocukların ve gençlerin haya duygusuna zarar verdiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Küçükçiftlik Park isimli konser alanında konser verdikleri sırada dans şovu gerçekleştirdikleri, şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü ve suça konu dans figürlerinin ise toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden ve toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketler olduğu aktarıldı.

KONSERDE HAYASIZCA HAREKETLER

İddianamede, hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediğinin kamunun genel edep ve haya duygusuna zarar verdiğinin değerlendirildiği, suça ilişkin fiillerin şüphelilerin özel alanında gerçekleşmediği gibi konserin verildiği alan ile birlikte suça konu hareketlerin gerçekleştiği konsere ait görüntülerin sosyal medya ve birçok platformda yayınlandığı, bu haliyle sayısı belli olmayacak şekilde toplumda çocuklarda dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığı değerlendirilmekle aleniyet unsurunun sağlandığı, şüphelilerin her birinin katıldığı dans figürleriyle ve kıyafetleriyle teşhircilik yapmak suretiyle hayasızca hareketler suçuna vücut verdiği kaydedildi.

1'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler; Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'ın 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 49.Asliye Ceza Mahkemesince 'basit yargılama' şeklinde dosya üzerinde başlanacak.

