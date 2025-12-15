Galatasaray'ın yıldızı ayrılıyor! Transfer için ipleri kopardı
Galatasaray’da devre arası transfer dönemine yaklaşılırken yalnızca yapılacak takviyeler değil, yaşanması muhtemel ayrılıklar da gündemi hareketlendirdi. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerden biriyle ilgili ortaya çıkan gelişme, camiada şaşkınlık yarattı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun, ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Fildişi Sahilli futbolcunun bu talebi, sarı-kırmızılı yönetimi hızlı bir şekilde harekete geçirdi.
UYUM SORUNU VE MEMNUNİYETSİZLİK
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre, Türkiye'ye ve Süper Lig'e uyum sağlamakta zorlanan Singo'nun performansının beklentilerin altında kalması, bu süreci hızlandırdı. Galatasaray yönetiminin de yapılan yüksek yatırıma rağmen alınan verimden memnun olmadığı ve oyuncu için devre arasında bir çıkış yolu aradığı ifade ediliyor.
TRANSFER İHTİMALLERİ VE AVRUPA OPSİYONU
Haberde, Wilfried Singo'nun önceliğinin yeniden Serie A'ya dönmek olduğu belirtilirken, oyuncunun farklı kulüplere önerildiği de kaydedildi. Ancak Premier Lig ekibi Liverpool'un, Singo'yu transfer listesinde öncelikli bir hedef olarak görmediği vurgulandı.
BEKLENEN BONSERVİS BEDELİ
Galatasaray cephesi, devre arası transfer döneminde Wilfried Singo'nun satışından 25 ila 30 milyon euro arasında bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılılar, sezon başında yapılan yatırımı büyük ölçüde telafi etmeyi planlıyor. Singo'nun geleceğiyle ilgili nihai kararın ise önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.