Galatasaray'ın yıldızı ayrılıyor! Transfer için ipleri kopardı

Wilfried Singo (AA)

UYUM SORUNU VE MEMNUNİYETSİZLİK

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre, Türkiye'ye ve Süper Lig'e uyum sağlamakta zorlanan Singo'nun performansının beklentilerin altında kalması, bu süreci hızlandırdı. Galatasaray yönetiminin de yapılan yüksek yatırıma rağmen alınan verimden memnun olmadığı ve oyuncu için devre arasında bir çıkış yolu aradığı ifade ediliyor.