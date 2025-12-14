Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Avustralya’daki terör saldırısını kınadı

PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’da meydana gelen saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'da meydana gelen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi. Açıklamada, Türkiye'nin terör ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün (14 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz."

