PODCAST CANLI YAYIN

Emine Erdoğan’dan darüşşifa vurgusu!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) tarafından hayata geçirilen Darüşşifa Psikoterapi Merkezi Açılış Töreni’ne katıldı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Emine Erdoğan’dan darüşşifa vurgusu!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) tarafından hayata geçirilen Darüşşifa Psikoterapi Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde her büyük şehirde en az bir darüşşifa inşa edilmiştir. Bu yapılar, bilimin insan sevgisi ve vicdanla buluştuğu mekânlar olmuştur. Her insanın hayatının bir noktasında kendisine sorulan bir soru vardır: 'Sizi buraya ne getirdi?' Bu soruya verilecek cevaplar son derece çeşitlidir. Hayat bir imtihan dünyasıdır. Yaşadıklarımız, kimi zaman dışarıdan görünmeyen ama derin izler bırakan iç yaralar açar. Hâlihazırda yaklaşık 300 milyon kişi depresyonla, 284 milyon kişi ise anksiyete bozukluklarıyla mücadele ediyor. Bugün dünyada bu rahatsızlıklar çoğunlukla antidepresanlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Bu tablo bize, ruh sağlığı hizmetlerinin psikoterapilerle desteklenmesinin hayati olduğunu gösteriyor. Çünkü burada şifa anlayışı, modern bilimle buluşuyor. İşte İPAM'ın merkeze aldığı bu anlayışın, küresel ölçekte ruh sağlığı hizmetlerine de önemli katkı sunacağı kanaatindeyim."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Memur ve emekliye Ocak zammı! En düşük emekli aylığı 27.944 TL oluyor
CHP'li Beşiktaş’ta rüşvet itirafı! Eski başkan Akpolat’a otoparkta 500 bin dolar verildi
CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı köpeği için makam aracı tahsis etti!
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: Kızı Tuğyan annesini pencereden itti
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Bakan Fidan’dan Gazze ve Suriye mesajı: SDG İsrail’den cesaret alıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
DEAŞ söylemi yeniden sahnede: ABD Suriye’de kalıcılığın zeminini hazırlıyor
Dört dörtlük Aslan! Antalyaspor - Galatasaray : 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP’de “aklanma” çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi
Ümit Özdağ'dan Bahçeli’ye trol saldırı: Fotoşoplu fotoğraf ile operasyon çekti
Başkan Erdoğan'dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Sağlıkta 23 yılın özeti Meclis’te: Bakan Memişoğlu rakamları paylaştı
Icardi'ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek
Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi