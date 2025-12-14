Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) tarafından hayata geçirilen Darüşşifa Psikoterapi Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde her büyük şehirde en az bir darüşşifa inşa edilmiştir. Bu yapılar, bilimin insan sevgisi ve vicdanla buluştuğu mekânlar olmuştur. Her insanın hayatının bir noktasında kendisine sorulan bir soru vardır: 'Sizi buraya ne getirdi?' Bu soruya verilecek cevaplar son derece çeşitlidir. Hayat bir imtihan dünyasıdır. Yaşadıklarımız, kimi zaman dışarıdan görünmeyen ama derin izler bırakan iç yaralar açar. Hâlihazırda yaklaşık 300 milyon kişi depresyonla, 284 milyon kişi ise anksiyete bozukluklarıyla mücadele ediyor. Bugün dünyada bu rahatsızlıklar çoğunlukla antidepresanlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Bu tablo bize, ruh sağlığı hizmetlerinin psikoterapilerle desteklenmesinin hayati olduğunu gösteriyor. Çünkü burada şifa anlayışı, modern bilimle buluşuyor. İşte İPAM'ın merkeze aldığı bu anlayışın, küresel ölçekte ruh sağlığı hizmetlerine de önemli katkı sunacağı kanaatindeyim."

