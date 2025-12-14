PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan barış mesajı! "Putin söz verdi barış uzakta değil"

Başkan Erdoğan, Suriye’de 10 Mart Mutabakatı’nın hayata geçirilmesinin bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bir süreç olduğunu söyledi. “Tuzak kuranların oyunlarını bu mutabakatın hayata geçirilmesi bozacaktır” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki temaslarını tamamlayıp dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı:

Putin ile verimli, kapsamlı, derinlikli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisini her an beklediğimi ifade ettim. Bunun için de en kısa zamanda bir araya gelmemiz gerektiğini konuştuk. Kendisi'de "sözümü yerine getireceğim" dedi. Ümit ederim ki en yakın zamanda bu ziyareti gerçekleştiririz. Bizim Rusya ile ilişkilerimiz günübirlik çıkar hesaplarıyla yürüyen ilişkiler değildir; köklü bir tarih, güçlü bir diplomatik zemin ve karşılıklı güven üzerine kuruludur. Ağırlıklı olarak savaşı ve barış çabalarını konuştuk. Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump devrede. Bizler de Amerika'yı teşvik ediyoruz. Zaman zaman liderlerle telefon diplomasisi yürütüyoruz. Trump'la da inşallah barış planını da değerlendirme fırsatı buluruz. Barış uzakta değil, onu görüyoruz. Tek yapmamız gereken istikametimizi barışın bulunduğu yöne çevirmektir. Karadeniz'in bir hesaplaşma alanı olarak görülmemesi gerekir. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine herkesin ihtiyacı var. Bu sağlanmalıdır. Tuzak kuranların oyunlarını bu mutabakatın hayata geçirilmesi bozacaktır. Biz; Türkmen, Arap, Kürt, Sünni ve Nusayri ayırt etmeden, kardeş Suriye halkının tamamının barışını, huzurunu, refahını istiyoruz. 10 Mart Mutabakatının uygulanması, kuşkusuz, bu iradeyi güçlendirecektir.


Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesi, bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bir süreçtir. Mutabakatın öngördüğü hedeflere ulaşılması, Suriye için en hayırlı netice olacaktır. İsrail ne yazık ki taahhütlerini yerine getirmiyor. İnsani yardım girişlerinde sıkıntılar sürüyor. İsrail'in verdiği sözleri yerine getirmesi, ateşkese tam anlamıyla uyması ve Gazze'de hayatın normale dönmesine müsaade etmesi şarttır.

