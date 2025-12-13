PODCAST CANLI YAYIN

Yüksekova’da zehir tacirlerine darbe: 14 gözaltı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de torbacı operasyonu, IHA

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bu çerçevede, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik uzun süredir yürütülen planlı ve teknik takipli çalışma sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

