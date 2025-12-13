Yüksekova’da zehir tacirlerine darbe: 14 gözaltı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de torbacı operasyonu, IHA

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu çerçevede, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik uzun süredir yürütülen planlı ve teknik takipli çalışma sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.