Son dakika: TBMM lokantasında taciz iddiası: 3 şüpheli cinsel taciz suçundan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin başlattığı soruşturmada, cinsel taciz suçlamasıyla 3 şüpheli tutuklandı; 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



1 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI



Daha önce Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM'de stajyer olarak çalışan mağdure D.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaatıyla Meclis'te stajyer olarak çalıştığı dönemlerde Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin tutuklandığı belirtilmişti.