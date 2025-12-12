PODCAST CANLI YAYIN

TBMM lokantasında taciz iddiası: 4 aşçı gözaltına alındı

Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, TBMM’de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Açıklamada Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM'de stajyer olarak çalışan mağdure D.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaatıyla Meclis'te stajyer olarak çalıştığı dönemlerde Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı.

TBMM Genel Sekreterliğinden gönderilen idari soruşturma evrakının incelenerek soruşturmanın derinleştirildiği bildirilen açıklamada, mağdure D.K'nin ifadesinde geçen ve idari soruşturma evrakında benzer olaylar mağduru olan üç mağdurenin daha beyanlarının alındığı belirtildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mağdurelere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 4 şüphelinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

