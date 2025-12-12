TBMM lokantasında taciz iddiası: 4 aşçı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM'de stajyer olarak çalışan mağdure D.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaatıyla Meclis'te stajyer olarak çalıştığı dönemlerde Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı.