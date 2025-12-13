IV. Uluslararası Dünya ÇAKOP Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirildi

Sempozyuma Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Psikiyatrist Mustafa Merter, Prof. Dr. Ali Rıza Abay başta olmak üzere akademi, kamu ve sivil toplum dünyasından birçok önemli isim katılım sağladı. Gün sonunda gerçekleştirilen panelde, yapay zekânın teknolojik ve toplumsal boyutlarına ilişkin risk alanları, fırsatlar ve uygulanabilir çözüm önerileri ele alındı.

IV. Uluslararası Dünya ÇAKOP Sempozyumu (Ekran görüntüsü)

AİLEYİ MERKEZE ALAN DEĞER TEMELLİ BİR YAKLAŞIM

Dünya ÇAKOP, sempozyum aracılığıyla teknolojiyi amaç değil, insana ve aileye hizmet eden bir araç olarak ele alan değer temelli bir yaklaşımı kamuoyu ile paylaştı. Ortaya konulan bilimsel değerlendirmeler ve meta-analiz bulguları, aileyi korumaya yönelik somut ve uygulanabilir politika önerileri için önemli bir referans niteliği taşıdı.

CANLI YAYIN VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Etkinlik, fiziki katılımın yanı sıra Dünya ÇAKOP YouTube kanalı üzerinden tek oturum hâlinde canlı olarak yayınlandı ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.