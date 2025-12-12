Sakarya’da komşu esnafın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 04:15

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki komşu esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Karşı karşıya bulunan bir tekel bayi ile oyun salonu işletmecileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tekel bayide çalışan kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla karşı gruba ateş açtı.