Sakarya’da komşu esnafın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde tekel bayi ile oyun salonu işletmecileri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Karşı karşıya bulunan bir tekel bayi ile oyun salonu işletmecileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tekel bayide çalışan kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla karşı gruba ateş açtı.
Açılan ateş sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.