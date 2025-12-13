PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan Gazze ve Ukrayna mesajı

Başkan Erdoğan, Gazze’deki soykırımı, Ukrayna’daki savaşı hatırlattı. “Küresel ölçekte belirsizliklerin, çatışmaların ve kırılganlıkların arttığı bir dönemde uluslararası diyalog, iş birliği, güven ve barışın tesisi için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan’dan Gazze ve Ukrayna mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu:

Son asrın en acımasız katliamlarından birine geçtiğimiz yıllarda Gazze'de şahit olduk. Gazze'de ateşkesin kalıcılığı ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması temel önceliklerimizi teşkil ediyor.
İsrail'in ihlallerine rağmen süren ateşkes kırılgandır. Bu nedenle uluslararası toplumun sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir.
Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz.
Artık uluslararası toplumun Filistin halkına olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir.
Biz komşularımızla iyi ilişkiler tesis etmek suretiyle çevremizde bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturmanın gayreti içindeyiz.
Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın sona ermesi en samimi temennimizdir. İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız.
Başkan Erdoğan, Rusya, Pakistan ve Türkmenistan liderleriyle bir araya geldi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan'a tutuklama talebi | Kaçı rotası deşifre oldu
Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu! Dışişleri'nden açıklama: Yaralı vatandaşımız var mı?
Skandal iddialar zinciri: Üçlü ilişki ve uyuşturucu iddiası... 'İş ararken kendimi kirli ilişkilerin içinde buldum'
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
Sakarya’da komşu esnafın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam