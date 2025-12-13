Başkan Erdoğan’dan Gazze ve Ukrayna mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu:



Son asrın en acımasız katliamlarından birine geçtiğimiz yıllarda Gazze'de şahit olduk. Gazze'de ateşkesin kalıcılığı ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması temel önceliklerimizi teşkil ediyor.

İsrail'in ihlallerine rağmen süren ateşkes kırılgandır. Bu nedenle uluslararası toplumun sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir.

Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz.

Artık uluslararası toplumun Filistin halkına olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir.

Biz komşularımızla iyi ilişkiler tesis etmek suretiyle çevremizde bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturmanın gayreti içindeyiz.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın sona ermesi en samimi temennimizdir. İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız.

Başkan Erdoğan, Rusya, Pakistan ve Türkmenistan liderleriyle bir araya geldi.