Başkan Erdoğan barış için masada

Aşkabat’taki görüşmede iki lider, Ukrayna savaşının yanı sıra Filistin, Suriye ve Güney Kafkasya’daki barış sürecini kapsamlı şekilde ele aldı.

Başkan Erdoğan barış için masada

Başkan Erdoğan Aşkabat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaklaşık 1,5 saat görüştü. Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasında öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini söyledi. Savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreçlerini yakından takip ettiğini, bu çerçevede Türkiye olarak tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapabileceğini belirtti. Görüşmede ayrıca AB'nin Rus fonlarını dondurması dahil olmak üzere bütün konular detaylıca ele alındı. Görüşmede ayrıca Filistin ve Suriye'deki son durum ile Güney Kafkasya'daki barış süreci konuları da ele alındı.

