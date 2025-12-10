154 milyonluk adliye soygunu nasıl gerçekleşti? Merak edilen o emanet deposuna ilk kez A Haber girdi
Türkiye'nin konuştuğu Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 154 milyon TL’lik soygunun yankıları sürerken A Haber ekipleri herkesin merak ettiği, hırsızlığın yaşandığı o adli emanet deposuna girerek 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle kayıplara karışan Erdal Timurtaş'ın soygunu nasıl gerçekleştirdiğini anlattı.
Türkiye'nin konuştuğu Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyon TL'lik soyguna ilişkin soruşturma sürüyor.
Katip Erdal Timurtaş'ın 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş ile adliye koridorlarından çıkmış 19 Kasım tarihinde ise eşi ve çocuklarıyla Sabiha Gökçen'den İngiltere'ye kaçtığı belirlenmişti.
Olay sonrasında ise şüpheli ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve kasalardan sorumlu şüpheli Kemal Demir ise gözaltına alınmış ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Soyguna ilişkin toplam gözaltı sayısı ise 13 olmuştu.
A HABER MERAK EDİLEN ADLİ EMANET DEPOSUNA GİRDİA Haber merak edilen o adli emanet deposunda
A Haber muhabiri Mustafa Kadir mercan soyulan adli emanet deposundan izlenimlerini şöyle aktardı:
2 anahtar olmadan bu kapı açılmıyor. Koridorda da 2 tarafta güvenlik kameraları var. Erdal Timurtaş 2 anahtarın da yerini bildiği için rahatça buranın kilidini açıyor.
Ardından ise alışveriş arabasıyla buradaki altın ve gümüşleri alıp kayıplara karışıyor.
Bu odada 2 farklı kasanın olduğunu söylüyorduk. Bu ilk kasa sonrasında diğer kasayı açmak için kapıyı kapatıyor çünkü buradaki kasa dışarı doğru açılıyor. Soygunu gerçekleştirdikten sonra ise altın ve gümüşleri alarak adliyeyi terk ediyor.
Soygunun yapıldığı zamanda yani 13 Kasım tarihinde burada bir sevkiyat var.
Erdal Timurtaş bu sevkiyattan da yararlanıp altınları daha rahat bir şekilde taşıyor.