PODCAST CANLI YAYIN

154 milyonluk adliye soygunu nasıl gerçekleşti? Merak edilen o emanet deposuna ilk kez A Haber girdi

Türkiye'nin konuştuğu Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 154 milyon TL’lik soygunun yankıları sürerken A Haber ekipleri herkesin merak ettiği, hırsızlığın yaşandığı o adli emanet deposuna girerek 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle kayıplara karışan Erdal Timurtaş'ın soygunu nasıl gerçekleştirdiğini anlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
154 milyonluk adliye soygunu nasıl gerçekleşti? Merak edilen o emanet deposuna ilk kez A Haber girdi

Türkiye'nin konuştuğu Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyon TL'lik soyguna ilişkin soruşturma sürüyor.

Katip Erdal Timurtaş'ın 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş ile adliye koridorlarından çıkmış 19 Kasım tarihinde ise eşi ve çocuklarıyla Sabiha Gökçen'den İngiltere'ye kaçtığı belirlenmişti.

Büyükçekmece Adliyesindeki 154 milyonluk soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Oğlumu maşa olarak kullandılarBüyükçekmece Adliyesindeki 154 milyonluk soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Oğlumu maşa olarak kullandılar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: "Oğlumu maşa olarak kullandılar"

Olay sonrasında ise şüpheli ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve kasalardan sorumlu şüpheli Kemal Demir ise gözaltına alınmış ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Soyguna ilişkin toplam gözaltı sayısı ise 13 olmuştu.

A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)

A HABER MERAK EDİLEN ADLİ EMANET DEPOSUNA GİRDİ

A Haber merak edilen o adli emanet deposunda

A Haber muhabiri Mustafa Kadir mercan soyulan adli emanet deposundan izlenimlerini şöyle aktardı:

A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)

2 anahtar olmadan bu kapı açılmıyor. Koridorda da 2 tarafta güvenlik kameraları var. Erdal Timurtaş 2 anahtarın da yerini bildiği için rahatça buranın kilidini açıyor.

A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)

Ardından ise alışveriş arabasıyla buradaki altın ve gümüşleri alıp kayıplara karışıyor.

A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)

Bu odada 2 farklı kasanın olduğunu söylüyorduk. Bu ilk kasa sonrasında diğer kasayı açmak için kapıyı kapatıyor çünkü buradaki kasa dışarı doğru açılıyor. Soygunu gerçekleştirdikten sonra ise altın ve gümüşleri alarak adliyeyi terk ediyor.

A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)

Soygunun yapıldığı zamanda yani 13 Kasım tarihinde burada bir sevkiyat var.
A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)

Erdal Timurtaş bu sevkiyattan da yararlanıp altınları daha rahat bir şekilde taşıyor.

Adliye soygununda gözaltı sayısı 13e çıktı!Adliye soygununda gözaltı sayısı 13e çıktı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?
Takas Bank
Başkan Erdoğan'dan "İnsan Hakları Günü" mesajında "Terörsüz Türkiye"ve "Gazze" vurgusu: Kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz
Emekli zammında %12,49 tahmini: Kök maaşta 2 formül devrede! En düşük aylık 18.898 TL olabilir
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Türk Telekom
Adliye soygununda gözaltı sayısı 13'e çıktı!
Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Dikmen’in "İsmail Yüksek sarı kart görür" bahsi 90+8'de tuttu!
Mossad Direktörü Aksa Tufanı’ndan işte böyle kaçmış! İsrailliler bile dalga geçiyor
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı
D&R
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy gözaltında
CHP medyası yangın yeri: Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasındaki kavga büyüyor!
Falez aşkı cinayetle mi bitti? Sibel Yılmaz ve kızı şafak operasyonu ile gözaltına alındı
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Spor yazarları Monaco-Galatasaray maçını değerlendirdi
ABD'de yeni İslamofobi vakası! Şimdi de Müslüman hakları grubu CAIR hedefte: Yabancı terör örgütü listesine alındı
Kar yağışı haritası değişti: O illerde 20 CM'ye ulaşacak! İstanbul ve Ankara için yeni senaryo
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun abisine bakın: İki yakışıklı yan yana