154 milyonluk adliye soygunu nasıl gerçekleşti? Merak edilen o emanet deposuna ilk kez A Haber girdi

Ardından ise alışveriş arabasıyla buradaki altın ve gümüşleri alıp kayıplara karışıyor.

Bu odada 2 farklı kasanın olduğunu söylüyorduk. Bu ilk kasa sonrasında diğer kasayı açmak için kapıyı kapatıyor çünkü buradaki kasa dışarı doğru açılıyor. Soygunu gerçekleştirdikten sonra ise altın ve gümüşleri alarak adliyeyi terk ediyor.

A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)



Soygunun yapıldığı zamanda yani 13 Kasım tarihinde burada bir sevkiyat var.

A Haber merak edilen o adli emanet deposuna girdi (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)

Erdal Timurtaş bu sevkiyattan da yararlanıp altınları daha rahat bir şekilde taşıyor.