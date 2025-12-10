Futbolda bahis depremi büyüyor! Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen’in özel kupon oyunları deşifre edildi!

Dikmen'in "İsmail Yüksek kart görür" bahsini geçtiğimiz 23 Ekim'de Fenerbahçe-Stuttgart maçında 3 kez 2.93 orandan oynadığı ve kazandığı tespit edildi. Yüksek, 90+8'inci dakikada tartışma nedeniyle sarı kart gördü. Bu maçta sadece 2 kez faul yapan Yüksek'in, hakemin düdüğü çalmasına saniyeler kala rakip takımın oyuncusuyla yaşadığı tartışma sonrası kart görmesi şüpheleri artırdı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu ve Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen 'in 2 Mayıs 2025'te bahis sohbeti yapantıkları konuşmada Yandaş'ın yaptığı bahis için "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. GS'liyim, göreceksin" dediği görüldü. Dikmen'in cevap olarak "Geç" dediği, buna karşılık Yandaş'ın "GS'liyim diyorum" cevabı verdiği görüldü.

Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen (takvim)



İŞTE TUTUKLANMA GEREKÇELERİ

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 20 şüpheli önceki gece Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. O isimlerin tutuklanma gerekçelerine ulaşıldı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu belirtildi.

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ise bahis sitesine üyeydi ve takımının 27 maçına bahis oynadı. Baltacı'nın 'Urfa-Eyüp kg' şeklinde bahis önerilerinde bulunduğu saptandı.

"Suç gelirinin aklanması" suçundan tutuklanan Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak'ın ise MASAK raporuna göre, yasadışı bahis ve kumar oynadığına dair istihbari bilgi bulunan 63 kişiye para gönderdiği, toplamda 1157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin TL para transferi aldığı ve 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin para transfer ettiği mahkemenin kararında yer aldı.

Futbolcu Alasanne Ndao'nun Konyaspor'da oynadığı dönemde, "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı, futbolcu Faruk Can Genç'in 2019- 2024 yılları arasında Trabzonspor'da oyuncu olduğu ve o dönemlerde "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı tutuklama kararında anlatıldı.

22 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında aralarında üst klasman hakemleri Fevzi Erdem Albaş ve Furkan Aksuoğlu'nun da bulunduğu 22 hakemi daha tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca, bahis soruşturması kapsamında 27 futbolcuyu da tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.