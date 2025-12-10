Çok 'ÖZEL' yolsuzluk sorusu: 150 milyonluk villalar 15 milyon TL'ye nasıl devredildi?

TBMM'deki bütçe görüşmelerine İBB'deki yolsuzluk damga vurdu. Kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP sıralarına dönerek "Özgür Özel, her biri 50 milyon dolar değerinde olan bu villaların şirket sahibi olarak 15 milyon liraya devrini, önündeki şu arsanın 156 milyon TL kamulaştırmasına ne diyeceğiz?" diye sordu.

'İDDİANAME ÖYLE DİYOR'

Güler, "AliNuhoğlu, iddianamede diyor ki 'Güllüce Tarıma ait Emirgan'daki her biri 50 milyon dolarlık 3 villayı İmamoğlu İnşaat'a sadece 15 milyon TL'ye devrettim.' Önündeki İBB'ye ait arazi de bu devirden sonra 156 milyon TL'ye kamulaştırıldı. Bu benim okuduğum iddianamede. Ben kimseye haksızlık yapmak istemem. Gerçekten lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi çok önemlidir" diyerek Özel'den cevap istedi.

Abdullah Güler, Özgür Özel'e sordu: İmamaoğlu'na 150 milyonluk villalar 15 milyon TL'ye nasıl devredildi?

ALACAĞINI TAHSİL İÇİN VİLLALARI VERMİŞ

İşadamı Ali Nuhoğlu, İSKİ'den 500 milyon liraya alacağını uzun zamandır almadığını belirterek şunları söyledi: İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde tarafıma yapılan bir kısım ödeme ve öz kaynaklarım ile villaları, Güllüce Tarım A.Ş. adına aldım. Bu şirketi 2024 yılının Mart ayında İmamoğlu İnşaat'a devrettim.

Ekrem İmamaoğlu'nun üç villayı, ederinden 10 kat daha ucuza nasıl aldığı, iddianamede bir bir anlatıldı.



CHP'Lİ ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDA

Antalya'da CHP eski Serik İlçe Başkanı Ş.Ç.'nin belediyede işinin halledilmesi karşılığı esnaf K.K.'den 80 bin TL istediği iddiasıyla gözaltına alındı.