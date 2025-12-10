Başkan Erdoğan şehit dedesini hedef alan Özel'i topa tuttu! 'Sabıkalı geçmişleriyle hesaplaşmak yerine...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Dünya İnsan Hakları Günü "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuştu:

Ay yıldızlı al bayrağımız dünyanın dört bir yanında nazlı nazlı dalgalandıkça dost, soydaş ve kardeşlerimiz kendilerini daha bir emniyette hissediyor.

Birçok kriz bölgesinde insanlık için güçlü Türkiye şiarıyla üzerimize düşeni layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin Suriye ve Gazze'de yaşananlar karşısındaki vicdanlı duruşu tek başına bir insan hakları dersidir, insan hakları destanıdır.

Elimizle dilimizle kalbimizle, zulmü durdurmanın çabası içinde olduk. Devrimin birinci yılında bir kez daha 13.5 yıl boyunca zalime direnen kardeş Suriye halkını tebrik ediyorum.

Suriye halkının son 1 yılda Esad diktatörünün bıraktığı enkaza rağmen hayata sarıldığını memnuniyetle görüyoruz. Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin inşa, ihya, toparlanma çabalarını tüm imkanlarımızla destekliyoruz.

Türkiye'nin her köşesini 'Suriyelileri göndereceğiz' afişleri ile donatan 5'inci kol aparatlarına karşı sabırla nasıl direndiysek yeni dönemde de kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.



SİLİVRİ'NİN POSTA GÜVERCİNİ

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e da sert çıktı: Sabıkalı geçmişleriyle hesaplaşmak yerine işi dedeye, ataya götürseler de biz doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz. CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında hep şunu yapıyor. Ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya saçmalıyor. İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyorum.



İNSAN HAKLARI CELLATLARI

Erdoğan, 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar her 10 yılda bir tekrarlanan müdahaleleri hatırlattı. "2002'den bu yana mesaimizin mühim bir kısmını, insan halkaları ihlallerinin bıraktığı tortuları temizlemeye, travmaları iyileştirmeye harcadık. Ancak insan hakları cellatlarının ülkemize, milletimize, demokrasimize ve sosyal barışımıza çıkardığı faturaları halen ödüyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk. İnşa, ihya, toparlanma çabalarını destekliyoruz. İnşallah Filistin'e de özgürlük ve barış gelecek" dedi.

Başkan Erdoğan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 77. yıl dönümü olan 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü tebrik etti.