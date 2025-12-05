Müslümanları hedef alan Murat Katfar gözaltında!

İYİ Partili Murat Katfar, yine Müslümanları hedef alan bir skandala imza attı.

Daha önce sarıklı figürleri aşağılayan "Cumhuriyet Muhafızları" adlı heykelciği nedeniyle gözaltına alınan Kaftar, bu kez İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sergilenen çalışmasıyla büyük tepki çekti.

"PROVOKASYON, AHLAKSIZLIK, DEĞERLERİMİZE SALDIRI"

Katfar'ın sarık takan vatandaşları hedef aldığı açıkça görülen heykeli sosyal medya hesabından paylaşması, kullanıcıların sert tepkilerine yol açtı.

Binlerce kişi paylaşıma "provokasyon", "Müslümanların değerlerine aleni saldırı" sözleriyle tepki göstererek çalışmanın acilen kaldırılmasını istedi.

HEYKELE İNCELEME: HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SORUŞTURMASI

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen esere yönelik tepkilerin ardından savcılık harekete geçti. Edinilen bilgilere göre heykelle ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin incelenmesiyle, heykeli hazırlayan ve sergileyen Murat Katfar ile A.E.I. (34) tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.