Araçlar arızalandı şeritler kapatıldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90

İstanbul'da haftanın son mesai gününde ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Giriş Tarihi:
İstanbul'da haftanın son mesai gününde yağışlı havanın da etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

ARAÇ ARIZASI NEDENİYLE ŞERİT KAPATILDI

D100 5 Rampası - Boylikdüzü Yönü, sol sorit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.

D100 Merter-Incirli Yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 serit trafiğe kapalı.

