Araçlar arızalandı şeritler kapatıldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90

İstanbul'da haftanın son mesai gününde yağışlı havanın da etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

ARAÇ ARIZASI NEDENİYLE ŞERİT KAPATILDI

D100 5 Rampası - Boylikdüzü Yönü, sol sorit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.

D100 Merter-Incirli Yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 serit trafiğe kapalı.