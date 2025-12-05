PODCAST CANLI YAYIN

AFAD detayları duyurdu: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.49'da Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, bugün saat 18.49'da kaydedildi.

Depremin, 12.11 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-12-05 18:17:23 38.36889 38.89167 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2025-12-05 18:05:20 34.70167 32.36806 11.92 ML 2.4 Akdeniz
2025-12-05 17:55:30 39.19167 28.22639 8.67 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-05 17:50:35 39.12556 28.25056 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-05 17:45:25 39.18417 28.17722 7.04 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-05 17:39:59 39.42889 37.29056 6.98 ML 1.8 Ulaş (Sivas)
