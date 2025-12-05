AFAD detayları duyurdu: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.49'da Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Giriş Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, bugün saat 18.49'da kaydedildi.
Depremin, 12.11 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-12-05 18:17:23
|38.36889
|38.89167
|7.0
|ML
|1.2
|Sivrice (Elazığ)
|2025-12-05 18:05:20
|34.70167
|32.36806
|11.92
|ML
|2.4
|Akdeniz
|2025-12-05 17:55:30
|39.19167
|28.22639
|8.67
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-05 17:50:35
|39.12556
|28.25056
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-05 17:45:25
|39.18417
|28.17722
|7.04
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-05 17:39:59
|39.42889
|37.29056
|6.98
|ML
|1.8
|Ulaş (Sivas)