81 ilde sahte alkole büyük operasyon! Tonlarca alkol ele geçirildi
Emniyet güçleri, 81 ilde sahte ve kaçak alkole yönelik nefes kesen operasyonlarla ölüm tacirlerine geçit vermedi. Yalnızca dün yapılan baskınlarda binlerce şişe sahte içki ve tonlarca etil alkol yakalandı. Son bir ay içerisinde ise 151 bin 800 şişe sahte/kaçak içki, 91 bin 100 litre etil alkol, 10 bin 448 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.
Türkiye genelinde sahte ve kaçak alkole karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet güçleri dün 81 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleyerek zehir tacirlerine ağır darbe vurdu.
TONLARCA ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımında operasyonlarda 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte içki, 2 bin 792 litre kaçak-sahte içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 adet alkol aroması ele geçirildiği ifade edildi. Ayrıca 12 yasa dışı imalathane bir bir deşifre edildi, 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerle vatandaşların hayatını tehdit eden sahte alkol üretiminin büyük ölçüde engellendiğini vurguladı.
SON 1 AYIN BİLANÇOSU KAN DONDURDU
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son bir ayda 151 bin 800 şişe sahte/kaçak içki, 91 bin 100 litre etil alkol, 10 bin 448 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi. Bu süreçte 29 yasa dışı imalathane ortaya çıkarılırken 528 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"
Emniyet yetkilileri, 81 ilde operasyonların aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu "Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yaparız." Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm ekipleri tebrik etti.