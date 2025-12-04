81 ilde sahte alkole büyük operasyon! Tonlarca alkol ele geçirildi

Ekipler, sosyal medya

TONLARCA ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımında operasyonlarda 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte içki, 2 bin 792 litre kaçak-sahte içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 adet alkol aroması ele geçirildiği ifade edildi. Ayrıca 12 yasa dışı imalathane bir bir deşifre edildi, 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerle vatandaşların hayatını tehdit eden sahte alkol üretiminin büyük ölçüde engellendiğini vurguladı.