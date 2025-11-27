PODCAST CANLI YAYIN

Dünya devlerini geride bıraktı: İstanbul Havalimanı yeni küresel merkez oldu

İstanbul Havalimanı, yalnızca bölgenin değil, küresel havacılığın yeni çekim merkezine dönüştü. Financial Times yayımladığı haberde “mega hub rekabetinin kalbi” diye tanımladığı dev yapı, stratejik konumu ve hızla büyüyen kapasitesiyle Dubai ve Riyad’ı geride bırakarak dünya sahnesinde üst sıralara çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya devlerini geride bıraktı: İstanbul Havalimanı yeni küresel merkez oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı, açılışının üzerinden yedi yıl geçmiş olmasına rağmen küresel havacılık sektörünün en çok konuşulan merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Financial Times, bölgedeki havalimanlarının hızlı büyümesini mercek altına aldığı analizde İstanbul'a özel bir bölüm ayırdı ve havalimanını bölgenin "mega hub" rekabetinin merkezine yerleştirdi.

ÜÇ HEATHROW'LUK BÜYÜME: BÖLGENİN YÜKSELİŞİNDE İSTANBUL ÖNE ÇIKIYOR

İngiliz basını bölgede yeni mega merkezler kurmak için milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıldığına dikkat çekerek, önümüzdeki on yılda bölgenin toplam kapasite artışının "en az üç Heathrow büyüklüğünde" olacağını yazdı. Gazete, bu dev rekabet içinde İstanbul Havalimanı'nın konumu ve performansıyla öne çıkan birkaç merkezden biri olduğunun altını çizdi.

İstanbul Havalimanıİstanbul Havalimanı

STRATEJİK KONUM EN BÜYÜK GÜÇ

İstanbul Havalimanı'nın küresel aktarma sisteminde kritik bir kesişim noktasına yerleştiği belirtilen raporda, kentin Afrika–Asya–Avrupa üçgenindeki konumunun bölgedeki rakiplerinden daha güçlü bir jeopolitik avantaj sunduğu vurgulandı.

İGA CEO'su Selahattin Bilgen, FT'ye yaptığı değerlendirmede bu avantajı şöyle anlattı:

İstanbul, Afrika–Asya–Avrupa üçgeninin tam ortasında. Ne kadar ülkeyle bağlantınız varsa o kadar cazip oluyorsunuz; farklı ülkelerden havayolları geldikçe bağlantı ağınız daha da büyüyor. İstanbul tam olarak bu döngünün merkezinde bulunuyor.

Avrupa havayollarının, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgali sonrasında Rusya üzerinden uçması da engellendiği ve Rusya hava sahasının kapanmasıyla Avrupa havayollarının Asya uçuşlarında yaşadığı zaman kaybının da İstanbul'u daha avantajlı bir aktarma noktası haline getirdiği hatırlatıldı.

Mevcut yolcu sayıları ve açıklanan kapasite, Kaynak: Financial TimesMevcut yolcu sayıları ve açıklanan kapasite, Kaynak: Financial Times

İSTANBUL'U DUBAİ VE RİYAD'DAN AYIRAN FARK: TEK YÖNLÜ DEĞİL ÇİFT YÖNLÜ TALEP

Analizde, İstanbul'un yalnızca transit yolcu merkezi olmadığı, aynı zamanda kendi turizm talebiyle çift yönlü bir akış oluşturduğu belirtildi.
Bu durumun Dubai ve Riyad gibi tamamen aktarma odaklı merkezlerden İstanbul'u ayrıştırdığı ve şehrin "sürdürülebilir büyüme modelinin" temelini oluşturduğu ifade edildi.

YOLCU KAPASİTESİ 200 MİLYON YOLCUYA ÇIKARILACAK

Mevcut durumda yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı, devam eden genişleme çalışmalarıyla altı pistli bir yapıya kavuşacak ve kapasitesini 200 milyon yolcuya çıkaracak.

Bu rakam, Dubai'nin planladığı kapasiteyle aynı seviyeye ulaşıyor ve İstanbul'u bölgedeki rekabetin en üst basamağına taşıyor.

Şehirlere göre yolcu sayısı, Kaynak: Financial TimesŞehirlere göre yolcu sayısı, Kaynak: Financial Times

BÖLGESEL REKABET BÜYÜRKEN İSTANBUL ÖN PLANA ÇIKIYOR

Bölgedeki mega havalimanları büyüdükçe, merkezler arasında yetenek transferi ve bilişim–yönetim uzmanlığı rekabeti de yoğunlaşıyor.

Analizde İstanbul Havalimanı'ndan Dubai'ye yapılan üst düzey transferlere dikkat çekerek, merkezin teknik kapasitesi ve insan kaynağı gücünün bölge tarafından yakından takip edildiğini aktardı.

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesindeİstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
İdefix
Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: "Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz"
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
CHP bile artık inkar edemiyor: Deprem konutları bir başarı hikayesidir
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları netleşti! Yeni fiyat tablosu nasıl?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Komisyon rapor hazırlayacak sonra adımlar atılacak | 11. Yargı Paketi mesajı
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi" | CIA bağlantısı ortaya çıktı
Arşivler 1967'ye açıldı! Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye ilk Papa ziyaretini paylaştı
Kastamonu’da anne ve oğulun ölümü gizemini koruyor! Şüpheler Bayram ve Mustafa'nın üzerinde
Trump'tan Japonya'ya acil telefon: "Kışkırtma" dedi: Takaiçi'nin Tayvan çıkışından sonra kriz
Son dakika! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Son dakika! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ekibine Demir Country'den 8 daire!
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026'da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!