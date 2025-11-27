Dünya devlerini geride bıraktı: İstanbul Havalimanı yeni küresel merkez oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı, açılışının üzerinden yedi yıl geçmiş olmasına rağmen küresel havacılık sektörünün en çok konuşulan merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Financial Times, bölgedeki havalimanlarının hızlı büyümesini mercek altına aldığı analizde İstanbul'a özel bir bölüm ayırdı ve havalimanını bölgenin "mega hub" rekabetinin merkezine yerleştirdi.

ÜÇ HEATHROW'LUK BÜYÜME: BÖLGENİN YÜKSELİŞİNDE İSTANBUL ÖNE ÇIKIYOR

İngiliz basını bölgede yeni mega merkezler kurmak için milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıldığına dikkat çekerek, önümüzdeki on yılda bölgenin toplam kapasite artışının "en az üç Heathrow büyüklüğünde" olacağını yazdı. Gazete, bu dev rekabet içinde İstanbul Havalimanı'nın konumu ve performansıyla öne çıkan birkaç merkezden biri olduğunun altını çizdi.