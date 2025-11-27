Dünya devlerini geride bıraktı: İstanbul Havalimanı yeni küresel merkez oldu
İstanbul Havalimanı, yalnızca bölgenin değil, küresel havacılığın yeni çekim merkezine dönüştü. Financial Times yayımladığı haberde “mega hub rekabetinin kalbi” diye tanımladığı dev yapı, stratejik konumu ve hızla büyüyen kapasitesiyle Dubai ve Riyad’ı geride bırakarak dünya sahnesinde üst sıralara çıktı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı, açılışının üzerinden yedi yıl geçmiş olmasına rağmen küresel havacılık sektörünün en çok konuşulan merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Financial Times, bölgedeki havalimanlarının hızlı büyümesini mercek altına aldığı analizde İstanbul'a özel bir bölüm ayırdı ve havalimanını bölgenin "mega hub" rekabetinin merkezine yerleştirdi.
ÜÇ HEATHROW'LUK BÜYÜME: BÖLGENİN YÜKSELİŞİNDE İSTANBUL ÖNE ÇIKIYOR
İngiliz basını bölgede yeni mega merkezler kurmak için milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıldığına dikkat çekerek, önümüzdeki on yılda bölgenin toplam kapasite artışının "en az üç Heathrow büyüklüğünde" olacağını yazdı. Gazete, bu dev rekabet içinde İstanbul Havalimanı'nın konumu ve performansıyla öne çıkan birkaç merkezden biri olduğunun altını çizdi.
STRATEJİK KONUM EN BÜYÜK GÜÇ
İstanbul Havalimanı'nın küresel aktarma sisteminde kritik bir kesişim noktasına yerleştiği belirtilen raporda, kentin Afrika–Asya–Avrupa üçgenindeki konumunun bölgedeki rakiplerinden daha güçlü bir jeopolitik avantaj sunduğu vurgulandı.
İGA CEO'su Selahattin Bilgen, FT'ye yaptığı değerlendirmede bu avantajı şöyle anlattı:
İstanbul, Afrika–Asya–Avrupa üçgeninin tam ortasında. Ne kadar ülkeyle bağlantınız varsa o kadar cazip oluyorsunuz; farklı ülkelerden havayolları geldikçe bağlantı ağınız daha da büyüyor. İstanbul tam olarak bu döngünün merkezinde bulunuyor.
Avrupa havayollarının, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgali sonrasında Rusya üzerinden uçması da engellendiği ve Rusya hava sahasının kapanmasıyla Avrupa havayollarının Asya uçuşlarında yaşadığı zaman kaybının da İstanbul'u daha avantajlı bir aktarma noktası haline getirdiği hatırlatıldı.
İSTANBUL'U DUBAİ VE RİYAD'DAN AYIRAN FARK: TEK YÖNLÜ DEĞİL ÇİFT YÖNLÜ TALEP
Analizde, İstanbul'un yalnızca transit yolcu merkezi olmadığı, aynı zamanda kendi turizm talebiyle çift yönlü bir akış oluşturduğu belirtildi.
Bu durumun Dubai ve Riyad gibi tamamen aktarma odaklı merkezlerden İstanbul'u ayrıştırdığı ve şehrin "sürdürülebilir büyüme modelinin" temelini oluşturduğu ifade edildi.
YOLCU KAPASİTESİ 200 MİLYON YOLCUYA ÇIKARILACAK
Mevcut durumda yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı, devam eden genişleme çalışmalarıyla altı pistli bir yapıya kavuşacak ve kapasitesini 200 milyon yolcuya çıkaracak.
Bu rakam, Dubai'nin planladığı kapasiteyle aynı seviyeye ulaşıyor ve İstanbul'u bölgedeki rekabetin en üst basamağına taşıyor.
BÖLGESEL REKABET BÜYÜRKEN İSTANBUL ÖN PLANA ÇIKIYOR
Bölgedeki mega havalimanları büyüdükçe, merkezler arasında yetenek transferi ve bilişim–yönetim uzmanlığı rekabeti de yoğunlaşıyor.
Analizde İstanbul Havalimanı'ndan Dubai'ye yapılan üst düzey transferlere dikkat çekerek, merkezin teknik kapasitesi ve insan kaynağı gücünün bölge tarafından yakından takip edildiğini aktardı.