PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

EUROCONTROL’ün 10–16 Kasım raporuna göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.468 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu; Sabiha Gökçen ise 736 uçuşla ilk 10’a girdi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın 10-16 Kasım Avrupa Havacılık Raporu'na göre; İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 468 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Sırayı günlük bin 301 uçuşla Londra Heathrow, bin 289 uçuşla Amsterdam, bin 250 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 215 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 736 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10. havalimanı oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
İDEFİX
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki Karan ilaçlama sonrası hayatını kaybetti! Gözler o firmaya çevrildi
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump ile Mamdani ilk kez yüz yüze görüştü!
Galatasaray'dan iki transferde devlere çalım!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!