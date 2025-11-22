İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın 10-16 Kasım Avrupa Havacılık Raporu'na göre; İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 468 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Sırayı günlük bin 301 uçuşla Londra Heathrow, bin 289 uçuşla Amsterdam, bin 250 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 215 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 736 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10. havalimanı oldu.