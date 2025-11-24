Başkan Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı: Doğuştan liderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesindeki sanat tarihi öğretmeni Semra Acar, Erdoğan'ın okulunda iz bırakan ve başarılarıyla ön plana çıkan bir öğrenci olduğunu, o yıllarda da lider özelliklerinin görülebildiğini söyledi. Acar, 1970 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki görevine başladığını belirterek burada çok güzel günler geçirdiğinin altını çizdi.

ERDOĞAN'IN ÖĞRENCİLİĞİ

Erdoğan'ın liderlik özelliğinin o yıllarda da görülebildiğinin altını çizen Acar, şunları kaydetti: "İnsanlar lider olarak doğmuyorlar, bu sonradan da olmuyor ama Cumhurbaşkanı'mızda bir farklılık vardı. Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı. Sınıfında da okulda da bütün öğretmen arkadaşlarımızın görüşü bu şekildeydi. Bir kere sınıf başkanıydı, bir kere çok spor yapıyor. Hitabeti müthiş, bir de münazara ve edebiyat kolu başkanıydı. Okula kupalar, ödüller getirdi. 50 sene sonra dahi öğretmenlerini ahde vefayla evlerimizden aldı, evlerimize bıraktı. Allah ondan razı olsun."



Acar, Başkan Erdoğan'ı takip ettiğini, onun için sürekli Fetih duası okuduğunu söyleyerek, Erdoğan'ın öğretmeni olmaktan gurur duyduğunu belirtti.