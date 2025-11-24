Ali Nuhoğlu itiraf etti! Ekrem İmamoğlu döneminde rüşvetle süper lüks villa alımı iddiası ortaya çıktı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar değerinde 3 süper lüks villasını, İSKİ'deki alacaklarına karşılık kendisine aktarılan paralarla alındığını itiraf eden iş adamı Ali Nuhoğlu, İBB'den hakediş ödemesi alabilmek için sistematik olarak milyonlarca dolar rüşvet ödemek zorunda bırakıldığını anlattı. Suç örgütü lideri olarak gösterilen İmamoğlu adına hareket eden Fatih Keleş'in rüşvet pazarlığını yürüttüğünü ifade eden Nuhoğlu, paraların da Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş'e dolar olarak teslim edildiğini belirtti.



Nuhoğlu, İBB'nin iştiraklerinden aldığı ihalelerin hakediş ödemeleri için 4.8 milyon dolar (203 milyon lira) rüşvet verdiğini ve bu rüşvetlerin teslim yerlerini de soruşturma birimleriyle paylaştı. Bu kısımlar "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" kapsamında hazırlanan iddianamede kendisine yer buldu. Rüşvet paralarının poşetlerle taşındığını vurgulayan Nuhoğlu, teslimatların Florya'daki başkanlık konutu olarak bilinen ofiste ve Aqua Florya'nın otoparkında elden yapıldığını söyledi. Nuhoğlu, "Rüşvet ödemelerinden sonra hakedişler peyderpey ödendi" diyerek rüşvet–hakediş arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.



FLORYA'YI İŞARET ETTİ



İş adamı Ali Nuhoğlu şunları kaydetti: Söz konusu belirttiğim tarihler, paraların bankadan veya şirket kasasından alındığı tarihler olup bunların teslimi ya aynı gün ya da bir-iki gün içerisinde yapılmıştır. Paralar Fatih Keleş'in Florya'da para tahsilatları için kullandığı ofise teslim edilmiştir.



ÇIRPICI ŞANTİYESİ'NDE TESLİM EDİLDİ



Çalışanım olan Oğuz Kaan Demircioğlu 28/03/2024 tarihinde 1.500.000 dolar, 02/08/2024 tarihinde 500.000 dolar, 21/11/2024 tarihinde 1.000.000 dolar Ahmet isimli şahsa paraları Zeytinburnu İlçesi'nde bulunan Çırpıcı Şantiyesi'nde teslim etti.



İBB'DEN MİLYARLIK İHALELER YAĞDIRAN NUHOĞLU TEK TEK ANLATTI



28 TEMMUZ 2022: 640.000 dolar

9 AĞUSTOS 2022: 700.000 dolar

9 AĞUSTOS 2022: 466.000 dolar + 30.000 dolar

28 MART 2024: 1,5 milyon dolar

2 AĞUSTOS 2024: 500 bin dolar

21 KASIM 2024: 1 milyon dolar