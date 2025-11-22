İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar

Villa sevdasıyla bilinen Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu SSB Gayrimenkul üzerinden 2023 yılında Bodrum'dan aldığı villa ve üzerinde bulunduğu yaklaşık 7 dönümlük arsa iddianamenin konusu oldu.

TAKVİM'den Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Alman işadamı Hans Bernhard Peters'a ait şirket adına kayıtlı tarlanın üstüne kaçak inşa edilen lüks villanın, Peters'ın şirketiyle birlikte 10 milyon TL değer gösterilerek devredildiği, İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz'ın Bodrum'a giderek bu devir işlemleri için kayıtdışı bir şekilde sistemden elde edilen 1 milyon 30 bin Euro'yu daha elden teslim ettiği iddianamede anlatıldı.

Takvim



SİSTEM PARASI

2020 yılında Alman işadamı Hans Bernhard Peters'ın 50 bin lira sermayeyle kurulan LPF İnşaat şirketi Mart 2023'te SSB Gayrimenkul yani Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu şirkete devredildi. Yapılan tapu incelemesinde, LPF İnşaat şirketi üzerinde Bodrum'daki arazisi olduğu ve bu arazide yasak olmasına rağmen lüks villanın olduğu ortaya çıktı. Şirketin devri olarak resmiyette 10 milyon TL gösterildi ve bu para bankadan Hans Bernhard Peters'a gönderildi. Ancak sonradan görüldü ki SSB Gayrimenkul şirketinde yönetici pozisyonundaki Tuncay Yılmaz'ın örgüt sisteminden temin ettiği, kaynağı belirsiz 1 milyon 30 bin Euro valizle taşınarak Peters'a teslim edildi. Tuncay Yılmaz'ın bu paraları sayarken çıkan görüntüsü "İkinci para kulesi skandalı" olarak gündeme geldi.