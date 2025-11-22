PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!

Yolsuzluk nedeniyle görevden el çektirilen Ekrem İmamoğlu’nun en yakınındaki isimlerden harita mühendisi Yakup Öner’in, Boğaziçi’nde ruhsat süreçlerini “özel görüşmelerle” yönettiği ve suç örgütüne milyarlarca lira kazandırdığı ortaya çıktı. Genç yaşta 100 milyon liralık servete ulaştığı belirlenen Öner, gözaltına alınmasının ardından itirafçı olarak suç örgütünün çözülmesinde kritik rol oynadı.

Giriş Tarihi:
Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!

Yolsuzluk nedeniyle görevden el çektirilen Ekrem İmamoğlu'nun en dikkat çekici isimlerinden biri olan harita mühendisi Yakup Öner, İstanbul Boğazı'nda İmamoğlu'nun talimatlarıyla adeta "rüşvet mühendisi" gibi çalıştı.

Takvim'den Yusuf Özdemir'in haberine göre, doğrudan İmamoğlu'na bağlı olarak çalışan isimlerden biri olan VIP Yakup mahlaslı Öner, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki ve sınırları içerisinde bulunan otel, restoran ve yapıların ruhsat onayları sürecinde özel görüşmeler yaparak suç örgütünün milyarlarca lira suç geliri elde etmesinde önemli rol oynadı.

Ekrem İmamoğlu ve Yakup ÖnerEkrem İmamoğlu ve Yakup Öner

MütevazI bir harita mühendisi hayatı süren Yakup Öner'in hayatı Ekrem İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasının ardından değişti.
Öner, İmamoğlu ile çalışmaya başladıktan sonra genç yaşta yaklaşık 100 milyon liralık bir servete sahip oldu. 19 Mart'taki operasyonda gözaltına alınan Öner'in evinden 2 kilo altın ve döviz cinsi para ele geçirildi. Üzerine kayıtlı çok sayıda arsa ve lüks otomobilin de bulunduğu belirlenen Öner, soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu ve suç örgütünün çözülmesinde önemli itiraflarda bulundu.

Ekrem İmamoğlunun rüşvet ağı iddianamede! Belge belge yolsuzluk: Çek, senet, banka dekontuEkrem İmamoğlunun rüşvet ağı iddianamede! Belge belge yolsuzluk: Çek, senet, banka dekontu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor
İDEFİX
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki Karan ilaçlama sonrası hayatını kaybetti! Gözler o firmaya çevrildi
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump ile Mamdani ilk kez yüz yüze görüştü!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!