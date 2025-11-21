Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davasında ara karar: 11 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine ilişkin 70 sanığın, "FETÖ üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılandığı davanın duruşmasında ara karar açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, bazı sanıklar ile avukatlarının savunması alındı. Daha sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.