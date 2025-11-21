PODCAST CANLI YAYIN

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davasında ara karar: 11 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Maydonoz Döner zincirine ilişkin 70 sanığın, "FETÖ üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılandığı davanın duruşmasında ara karar açıklandı. 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine ilişkin 70 sanığın, "FETÖ üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılandığı davanın duruşmasında ara karar açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, bazı sanıklar ile avukatlarının savunması alındı. Daha sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

11 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu 35 sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme, bu sanıklardan 32'si hakkında "yurt dışına çıkış yasağı", 3'ü hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Heyet, 2 sanık hakkındaki "ev hapsi"ni içeren adli kontrol kararını kaldırırken, bu sanıklardan biri hakkında "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Eksikliklerin giderilmesinin beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmanın 3-4 Şubat 2026'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülmesini kararlaştırdı.

