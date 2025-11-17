PODCAST CANLI YAYIN

Maydonoz Döner soruşturmasındaki FETÖ'cüler hakim karşısına çıktı: Davada erteleme kararı

FETÖ'nün Maydonoz Döner zincirine yönelik soruşturma kapsamında 70 sanık "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakim karşısına çıktı. Duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katılırken soruşturmada sanıkların yargılanmasına yarın devam edilecek.

Maydonoz Döner soruşturmasındaki FETÖ'cüler hakim karşısına çıktı: Davada erteleme kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine yönelik soruşturma kapsamında 70 sanık "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakim karşısına çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Ahmet Terzi savunmasında, 9 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu savunarak, davaya konu olan para transferlerini kendisinin yaptığını söyledi.

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturmasında sanıkların yargılanmasına yarın devam edilecek.

İddianamede hazırlanırken yanlış kişilerin dinlendiğini ve yaptığı her hareketin FETÖ'ye bağlanmaya çalışıldığını iddia eden Terzi, "Ben yıllar önce işimden ihraç oldum. Geçmişime çizgi çektim. 2019 yılında cezaevine girdim. İlk duruşmada tahliye oldum. Önceden devletten maaş alıyordum. Artık ben maaş vermek istiyorum. 2018 yılında Maydonoz Döner kuruluyor. 2020 yılında Maltepe'de bir şubesini açtım. İşimi büyütmek istiyordum. 2022 yılında işletmesi kolay olduğu için Cevizli Şubesini devraldım. Hangi fabrikalardan mal aldığımız belli. FETÖ'yle bağlantısı var mı araştırılsın." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Aykut Böle savunmasında, Maydonoz Döner'i sosyal medya üzerinden görerek iletişime geçtiğini, yatırım yapmaya karar vererek franchise sürecini başlattıklarını ve KOSGEB üzerinden kredi çektiği için eşinin hesabından transferleri gerçekleştirdiğini anlattı.

Yaptığı işlemlerin tamamının ticari olduğunu savunan Böle, şirketi arkadaşı şüpheli Harun Demirtaş üzerine açtıklarını ve gayri resmi durumları olduğunu, ancak kötü niyetleri ve gizli saklı bir durumları olmadığını, operasyondan önce Maydonoz Döner şubesini devrettiklerini, bir bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Bedirhan Kaya, terör örgütüyle bir bağlantısı olmadığını öne sürerek, ailesinin yaptığı iş battığı için hesaplarının hacizli olduğunu söyledi.

Ailesinde sadece kendi hesabında haciz bulunmadığı için Maydonoz Döner açmak isteyen ailesinin kendi hesabını kullandığı savunan Kaya, banka hesaplarını ağabeyinin kullandığını, hesaplarında işlem yapabilmesi için vekalet verdiğini ve işlemlerin hiçbirini kendisinin yapmadığı ileri sürdü.

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturmasında sanıkların yargılanmasına yarın devam edilecek.

Kaya, bir süre sonra ailesinin dükkanı devrettiğini, örgütsel bir faaliyet yapıldığını bilmediklerini, vatanını ve milletini seven bir genç olduğunu savundu.

Tutuklu sanık Bedrettin Taşiyan, hayatının hiçbir aşamasında FETÖ'yle alakasının olmadığını savunarak, tüm yatırımlarının eğitim sektöründe olduğunu, bayilikle çalışan bir sürü firmayla görüştüğünü ve bir fuarda da Maydonoz Döner için konuştuğunu anlattı.

Hazırda iş yeri olmadığı için bir girişimde bulunmadığını belirten Taşiyan, "İş yerimin karşısında bir dükkan boşalınca dükkanı kendi adıma kiraladım. İşletmeye başladım. Bir süre sonra gıda sektöründe mesailerin çok zaman aldığını gördüm. Serdal Bildek'e noter yoluyla devrettim. Para transferleri devretmeden önceki kendi işlettiğim döneme dair ödemelerdir. Bunun dışında bir ödeme yoktur. Gayri resmi olmayı kabul etmiyorum. Ben FETÖ okullarına gitmedim. Derneklerine üye olmadım." savunmasını yaptı.

Tutuklu sanık Halil Tekkeşin, iddianamede kendisinin Maydonoz Döner Esenler Şubesi'nin gayri resmi ortağı olduğu ve şubenin ortağı olan sanık Fatih Yılmaz'ın kendisine para gönderdiğinin tespit edildiğini belirterek, bunun doğru olmadığını, kendisinin İstanbul'da resmi ya da gayri resmi bir ortaklığı bulunmadığını savundu.

Denizli'de bulunan Maydonoz Döner'in resmi ortaklarından biri olduğunu ifade eden Tekkeşin, "İddianamede sanki Fatih Yılmaz Esenler'den bir kar elde ediyor, o gönderiliyormuş gibi anlatılmış. Ben ona gönderiyorum. Fatih, Denizli'de resmi ortak o yüzden para gönderdim. Yüzde 25'lik kar payı var. Dekontların hiçbirinde bağış kelimesi yoktur." beyanında bulundu.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Maydonoz döner sahibi Ömer Şeyhin

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 46'sı tutuklu 70 kişi "şüpheli" olarak yer alıyor.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ile tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ve tapelere de iddianamede yer veriliyor.

REFERANS TEMELLİ BÜYÜME

İddianamede, Maydonoz Döner'in şubelerinin hem resmi ortaklarının hem de gayriresmi ortaklarının örgüt tarafından işlem gören kişiler arasından, yine örgüt tarafından uygun görülenlerden seçildiği, mevcut yatırımcılardan referans gösterilmeden ortaklığa girilmediği, şirket tarafından bunun "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandırıldığı anlatılıyor.

İddianamede, tape kayıtları ve tanık beyanlarında, söz konusu şirketin örgüt iltisaklı kişilere destek amacıyla kurulduğuna yönelik ifadeler olduğu, örgütsel kapsamda işlem görmemiş ya da dosyaları kapanmış örgüt üyelerinin üzerine yiyecek sektöründe faaliyet gösteren şirketler kurulduğu ifade ediliyor.

Maydonoz Döner FETÖ firarilerini kaçıran Kasap Yaşara bayilik verdi! Patron Antalyadan çıktı

Bu şirketlerin merkezlerinin İstanbul ve Antalya gibi büyük iller olduğu belirtilen iddianamede, şirketlerde işlem görmemiş örgüt üyelerinin ön plana çıkarıldığı, isim hakkı sistemi ile şirketlerin kısa süre içinde hızlı bir şekilde cirolarını artırarak büyüdükleri anlatılıyor.

İddianamede, markanın tanınırlığının artması sonrasında bazı şube ortaklarının hisselerinin tamamını ya da belirli bir kısmını yüksek bedellerle devrederek, farklı şubelerin ortaklarına dahil oldukları ifade ediliyor.

İddianamede, şirketin isim hakkı bedelinin piyasada bulunan benzer firmalara göre çok düşük olduğu, illerde bayilik verilecek kişilerin örgütsel kapsamda işlem gören ya da örgütle iltisağını devam ettirenlerden seçildiği, bu kişiler tarafından bir veya daha fazla ortaklığa sahip şirketlerin kurulduğu, şirketlere resmiyette ortak yapılan kişilerin örgütle bağı kuvvetli olan, işlem görse de örgütle irtibatını kopartmayan, örgüt tarafından sadakatine güvenilenlerden seçildiği belirtiliyor.

Maydonoz Döner

Yurt dışında aranma kaydı bulunan kişilerin aile bireyleri üzerinden yapılan para transferleri ile şirkete gayriresmi ortak oldukları anlatılan iddianamede, şirket ortaklarının büyük kısmının işlem gören askerler, işlem gören polisler ve emniyet mahrem yapılanması içindeki kişilerden oluştuğu ifade ediliyor.

İddianamede, şirket ortağı olarak seçilenlerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı veya örgütün deşifresine yönelik beyanlarının bulunduğunun, örgüt tarafından tespit edildiği, anlaşıldığı anda şirketten ayrılmaları yönünde baskı yapıldığı belirtiliyor.

İllerdeki şubelerin genel denetimi ve kontrolünde, ortaklar arasında yer alan örgütte üst konumda bulunan bir kişinin görevlendirildiği, bu kişinin aranma kaydının olmasının bile şirketlerdeki görevlendirmeyi engellemediği belirtilen iddianamede, kişinin ortak alınması, çalışanların seçilmesi, maaş işleri, işten çıkarma, hesapların kontrolü gibi şubelerin genel işleyişinden sorumlu olduğu ve aracılığıyla örgüt adına yurt dışına para gönderildiği anlatılıyor.

Belirli aralıklarla iş yerlerinde şirket toplantısı adı altında örgütsel toplantılar yapıldığı, buradan toplanan paraların belirli bir kısmının örgütün güncel yapılanmasında yer alan kişilere verilmek suretiyle örgüt üyelerine dağıtımının sağlandığı bildiriliyor.

İddianamede, Maydonoz Döner markasının aşırı hızlı büyümesinin ardından "Somca Gıda AŞ" ortaklarının ikinci bir marka kurarak, aynı şekilde bayilik sistemiyle daha yüksek kazançlar elde ederek daha çok iltisaklı kişinin ailelerine ulaşma, böylelikle örgütsel kapsamda faaliyet alanını genişletme eğiliminde oldukları ifade ediliyor.

İddianamede, şüphelilerin eylemlerine yönelik tespitlere de yer veriliyor.

Şüpheli Gökhan Bünyamin'in öğretmenlik görevini sürdürürken KHK ile ihraç edildiği, daha sonra OHAL komisyonuyla göreve iade edildiği, halen öğretmenlik yaptığı belirtilen iddianamede, bu kişinin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma geçirdiği ve takipsizlik kararı verildiği kaydediliyor.

GÖKHAN BÜNYAMİN VE İLHAN BAHADIR GAYRİRESMİ ORTAKLAR

Bünyamin'in, şüphelilerden İlhan Bahadır ile Maydonoz Döner'in gayriresmi ortaklarından olduklarına ilişkin tape kayıtları ve MASAK incelemesi olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, şüpheli İlhan Bahadır'a yönelik yapılan değerlendirmede Maydonoz Döner'in Bayrampaşa, Çekmeköy, Kartal ve Maltepe şubelerinin resmi ortağı olduğu, KHK ile TRT'den ihraç edildiği ve 2018'de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan takipsizlik kararı verildiği kaydediliyor.

Şüphelilerden Ahmet Terzi'nin de KHK ile TRT'den ihraç edildiği, FETÖ iltisakı nedeniyle yargılandığı davada mahkumiyet aldığı ifade edilen iddianamede, Maydonoz Döner'in Bayrampaşa, Çekmeköy, Maltepe ve Kartal şubelerinin resmi ortağı aktarılıyor.

İddianamede, şüpheliler Bahadır ve Terzi'nin tape kayıtlarında, kimliği belirlenemeyen "Mesut" isimli kişiye şirket hesabı üzerinden para gönderildiği, hesaba gönderildiğinde sıkıntılı duruma düşecekleri ve paraları elden vermelerine yönelik konuşmalar da olduğu belirtiliyor.

Maydonoz Döner

Konuşmalarda, söz konusu şirkette "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem görmüş veya KHK ile ihraç olan kişileri çalıştırdıklarının yer aldığı aktarılan iddianamede, bu bağlamda şüpheliler İlhan Bahadır ve Ahmet Terzi'nin örgüt kapsamında haklarında adli ya da idari işlem yapılan kişileri SGK'li göstererek, para gönderip gizliliğe riayet ettiklerinin anlaşıldığı ifade ediliyor.

MASAK RAPORU

İddianamede, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca da yürütülen soruşturma kapsamında "Somca Gıda AŞ" hakkında alınan MASAK raporuna değiniliyor.

Şirketin 9 bin 671 çalışanı olduğu, bunlardan 2 bin 613'ü hakkında soruşturma kaydı bulunduğu ifade edilen iddianamede, çalışanlardan 326'sının örgütle iltisaklı suçlardan kaydı bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, çalışanlardan 1861'i hakkında kovuşturma kaydı bulunduğu, şubelerin 554 farklı resmi ortaklarından 232'si hakkında da örgüt soruşturması olduğu anlatılıyor.

46'sı tutuklu 70 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

