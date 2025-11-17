Maydonoz Döner soruşturmasındaki FETÖ'cüler hakim karşısına çıktı: Davada erteleme kararı

Tutuklu sanık Ahmet Terzi savunmasında, 9 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu savunarak, davaya konu olan para transferlerini kendisinin yaptığını söyledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturmasında sanıkların yargılanmasına yarın devam edilecek. (Fotoğraf: AA-ARŞİV)

İddianamede hazırlanırken yanlış kişilerin dinlendiğini ve yaptığı her hareketin FETÖ'ye bağlanmaya çalışıldığını iddia eden Terzi, "Ben yıllar önce işimden ihraç oldum. Geçmişime çizgi çektim. 2019 yılında cezaevine girdim. İlk duruşmada tahliye oldum. Önceden devletten maaş alıyordum. Artık ben maaş vermek istiyorum. 2018 yılında Maydonoz Döner kuruluyor. 2020 yılında Maltepe'de bir şubesini açtım. İşimi büyütmek istiyordum. 2022 yılında işletmesi kolay olduğu için Cevizli Şubesini devraldım. Hangi fabrikalardan mal aldığımız belli. FETÖ'yle bağlantısı var mı araştırılsın." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Aykut Böle savunmasında, Maydonoz Döner'i sosyal medya üzerinden görerek iletişime geçtiğini, yatırım yapmaya karar vererek franchise sürecini başlattıklarını ve KOSGEB üzerinden kredi çektiği için eşinin hesabından transferleri gerçekleştirdiğini anlattı.

Yaptığı işlemlerin tamamının ticari olduğunu savunan Böle, şirketi arkadaşı şüpheli Harun Demirtaş üzerine açtıklarını ve gayri resmi durumları olduğunu, ancak kötü niyetleri ve gizli saklı bir durumları olmadığını, operasyondan önce Maydonoz Döner şubesini devrettiklerini, bir bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Bedirhan Kaya, terör örgütüyle bir bağlantısı olmadığını öne sürerek, ailesinin yaptığı iş battığı için hesaplarının hacizli olduğunu söyledi.

Ailesinde sadece kendi hesabında haciz bulunmadığı için Maydonoz Döner açmak isteyen ailesinin kendi hesabını kullandığı savunan Kaya, banka hesaplarını ağabeyinin kullandığını, hesaplarında işlem yapabilmesi için vekalet verdiğini ve işlemlerin hiçbirini kendisinin yapmadığı ileri sürdü.