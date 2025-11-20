PODCAST CANLI YAYIN

Komisyon öncesi kritik temas: MHP'den AK Parti'ye ziyaret: Hukuki mesele

Terörsüz Türkiye Komisyonu "İmralı" gündemiyle toplanmaya hazırlanırken dikkat çeken bir temas gerçekleşti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü. Yıldız görüşmeye ilişkin, "Yarınki toplantıyla ilgili değil, hukuki bir mesele. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu , 18. toplantısını yarın (21 Kasım) gerçekleştirecek.

Toplantıda bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmalar görüşülecek.

KOMİSYON ÖNCESİ KRİTİK TEMAS
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız , AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü.

40 DAKİKALIK GÖRÜŞME
Güler'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yarın gerçekleştireceği toplantı ve "İmralı ziyareti" ile ilgisinin olmadığını söyledi.

"HUKUKİ BİR MESELE"
 Yıldız, "Yarınki toplantıyla ilgili değil, hukuki bir mesele. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

"Yarınki Komisyon toplantısında alınacak kararda hangi çoğunluk aranacak?" sorusuna Yıldız, "Kanun teklifi hazırlama olmadığı için burada basit çoğunluk yeterlidir." yanıtını verdi.

