CHP’de yolsuzluk krizi büyüyor! 10 vekil Özel’e parti içi soruşturma çağrısı yaptı

CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen yolsuzluk iddiaları, partiyi bir kez daha ikiye böldü. Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen vekiller, Özel'e mektup yazarak, mahkemelik olan isimlerin parti içerisinde de yargılanmasını talep etti.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

Mektupta, soruşturma süreçlerine ilişkin "Saha çalışmalarımızda bizlere ısrarla sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz" ifadeleri dikkat çekti. BB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilere isim vermeden gönderme yapılan metinde, "Ciddi iddia ya da iftiralara maruz kalan partililerin konumu ve görevi ne olursa olsun, parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulması" çağrısında bulunuldu.

Bir diğer başlıkta, "İtirafçı ya da iftiracı konumda kişilerden halen parti üyeliği devam edenlerin ilişiklerinin kesilmesi" istendi. Metinde, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı rüşvet iddialarına karışan CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'a da gönderme yapıldığı görüldü. Aktaş'a 'davas' açılması istendi. Mektuba 10 vekilin imza attaığı öğrenildi: Bu vekillerin arasında; Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel ve Rıfat Nalbantoğlu gibi isimlerin yer aldığı bildirildi.